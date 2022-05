Vende sigarette ai minori,

tabaccaio multato dai vigili

MACERATA - Gli agenti hanno fatto dei sopralluoghi in seguito a delle segnalazioni e trovato alcuni adolescenti che avevano comprato dei pacchetti dal commercianti. Rischia una sanzione amministrativa da 500 a 8mila euro

4 Maggio 2022 - Ore 18:19 - caricamento letture

Vende le sigarette a dei minorenni, commerciante nei guai. Gli agenti della polizia locale di Macerata, diretta dal comandante Danilo Doria, ieri mattina hanno svolto una operazione di controllo nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, che ha interessato la zona di piazza Pizzarello e via Cioci. Gli agenti, in seguito a delle segnalazioni, hanno fatto degli appostamenti in borghese e hanno scoperto intercettato dei minorenni che avevano appena acquistato pacchetti di sigarette, venduti dal titolare di una tabaccheria che non aveva chiesto i documenti.

«Ancora una volta la sicurezza urbana è una delle priorità dell’amministrazione Parcaroli – commenta l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – ma in questo caso anche la tutela dei minori e la lotta verso ogni forma di dipendenza sono per noi in primo piano. La Polizia locale a cui va il mio plauso, oltre ad aver agito in tutela della salute dei minori, una fascia della popolazione che ha bisogno di particolare attenzione, fornisce anche un contributo educativo». Per quanto riguarda gli adolescenti la Polizia locale, dopo l’identificazione, ha proceduto con l’avvertimento di quanto accaduto alle famiglie mentre nei confronti del titolare della tabaccheria oltre alla sanzione amministrativa, che può variare dai 500 agli 8mila euro, ha provveduto a inoltrare apposita segnalazione ai Monopoli di Stato, detentori della licenza, che valuteranno anche la possibilità di sospendere o chiudere l’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA