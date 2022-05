Tennis su sedia a rotelle,

iniziano i corsi

SPORT - L'associazione Tennis Tolentino e Simonelli Group hanno presentato il progetto Wheelchair Tennis, innovativo e unico nel suo genere nel territorio regionale. I corsi verranno inaugurati il prossimo sabato 7 maggio, alle 18, con un evento speciale. Seguiranno due allenamenti settimanali di 90 minuti

4 Maggio 2022 - Ore 14:22 - caricamento letture

L’associazione Tennis Tolentino e Simonelli Group hanno presentato Wheelchair Tennis (tennis su sedia a rotelle), un progetto innovativo e unico nel suo genere nel territorio regionale. Si tratta di corsi di tennis dedicati ai disabili e tenuti da trainer professionisti, specificamente formati per questo tipo di attività. I corsi culmineranno in un torneo finale. Wheelchair Tennis è un progetto ideato dall’associazione Tennis Tolentino del presidente Marco Sposetti e da Simonelli Group, con il patrocinio del Comune, con l’obiettivo di creare un’occasione di inclusività in ambito sportivo. Wheelchair Tennis, infatti, è uno degli sport su sedia a rotelle in più rapida crescita al mondo con un’unica regola chiave: i giocatori sono autorizzati a lasciare che la palla rimbalzi due volte.

«L’idea – ricorda il presidente dell’associazione Tennis Tolentino e artefice del progetto Marco Sposetti – è stata quella nella costruzione dell’impianto, di creare comunque una reale accessibilità alla maggioranza dei campi anche per il tennis wheelchair, un’idea fortemente voluta che volevamo sviluppare da subito. Con l’aiuto della Simonelli Group abbiamo attivato questo progetto che, in parte, avevamo sperimentato già nel corso della 24 ore di tennis invitando una associazione specializzata della Toscana. L’evento è riuscito benissimo e avevamo invitato l’associazione locale “Lesi non arresi” proprio per dare l’occasione di vedere come sviluppare questa nostra idea e quindi l’abbiamo proposta ad un’azienda locale in quanto ci sono dei costi importanti da affrontare, sia in termini di attrezzatura che di spazi e di staff che dobbiamo mettere a disposizione. Simonelli Group è stata pronta con grande sensibilità a sostenere questo progetto che inizia con l’acquisto di quattro carrozzine, due professionali per le gare e due di “prova” che servono per gli allenamenti e i corsi. Abbiamo coinvolto in questo progetto il Coni, il Cip e ovviamente la Federazione Tennis. Siamo in collaborazione con il Comune attraverso i Servizi sociali per dare sempre più risalto all’attività e contestualmente con l’associazione “Lesi non arresi” iniziamo gli allenamenti con dei ragazzi che comunque avevano già provato durante la recente 24 ore di tennis. Con il Coni e il Cip, promuoveremo questo progetto e lo allargheremo alla regione Marche – conclude Sposetti -. Inizieremo nel fine settimana e daremo alle lezioni una cadenza bisettimanale per formare gli atleti che vorranno provare. Concluderemo il progetto entro il 2022 con un torneo ad invito. Siamo anche in contatto con la federazione per vedere se c’è la possibilità di organizzare un torneo ufficiale con i migliori giocatori d’Italia.

«Innovazione, impresa e territorio sono asset tra i più preziosi su cui investe Simonelli Group, consapevole che il territorio è quell’ambito nel quale creare e diffondere benessere e crescita – dichiara Manuela Feliziani del Team Sostenibilità di Simonelli Group -. Oltre ad essere un progetto innovativo perché primo nel suo genere nella regione Marche, Wheelchair Tennis risponde pienamente ai criteri di inclusività e pari opportunità attraverso i quali definiamo la distribuzione degli investimenti per la crescita e il benessere del territorio. Questo progetto, infatti, permette a tutti di usufruire pienamente del nuovissimo centro tennis di Tolentino e soprattutto di poter imparare e praticare uno sport in continua ascesa. Per consentire l’attività sportiva, sono state acquistate attrezzature professionali e specifiche che garantiscono di giocare in totale sicurezza e sono stati organizzati dei corsi di formazione Wheelchair tennis per una preparazione ottimale da parte degli allenatori professionisti coinvolti».

«Siamo ben felici – sottolineano il sindaco Giuseppe Pezzanesi e l’amministrazione comunale – che il nostro nuovo centro tennis, oltre che per la bellezza e la funzionalità, sia apprezzato anche per l’accessibilità. Del resto, al di là dell’agonismo, i nostri impianti devono essere utilizzati per favorire la pratica degli sport a tutti, anche alle persone con disabilità. Ecco, allora che il progetto dell’associazione Tennis Tolentino centra proprio i nostri principali obiettivi e dopo aver promosso corsi per tanti bambini e ragazzi, apre una specifica attività per il tennis in carrozzina. Vogliamo ringraziare con tutto il cuore i promotori di questa significativa iniziativa e in particolare Marco Sposetti e il suo team e la proprietà di Simonelli Group che ha creduto nel progetto, il primo nella nostra regione, e ha deciso di sostenerlo dando la possibilità a diverse persone di potersi avvicinare, anche grazie alle attrezzature acquistate e ai corsi promossi, al Wheelchair tennis. A loro vanno i nostri ringraziamenti e la nostra incondizionata stima».

«Essere sostenibili richiede coraggio, ma anche la consapevolezza del ritorno del valore che viene distribuito in termini di crescita del territorio, benessere e qualità della vita – spiega Nando Ottavi, presidente Simonelli Group -. La cultura dell’innovazione, della tutela ambientale e della sostenibilità fanno parte del “dna” dell’azienda già da molti anni. La nostra è un’azienda votata al lungo periodo, alla crescita e all’innovazione. E’ per questo motivo che lo sviluppo di Simonelli Group non può prescindere dalla crescita e dal benessere del territorio in cui opera. Collaborare con associazioni per investire insieme in soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita e l’inclusione è sicuramente una scelta che contribuisce a creare valore aggiunto per il nostro territorio».

I corsi verranno inaugurati il prossimo sabato 7 maggio, alle 18, con un evento speciale. Seguiranno due allenamenti settimanali di 90 minuti. Info e iscrizioni alla segreteria dell’associazione Tennis Tolentino: segreteria@tennistolentino.it e 3516339716.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Nando Ottavi (residente Simonelli Group), Fabio Ceccarani (Ceo Simonelli Group), Giuseppe Pezzanesi (sindaco di Tolentino), Marco Sposetti (presidente dell’associazione Tennis Tolentino), Fabio Romagnoli (delegato provinciale Coni), Luisa Pocognoli (delegato provinciale Cip Marche), Emiliano Guzzo (presidente Fit Marche), Mirco Pugnaloni (associazione Paraplegici delle Marche), Maurizio Giuli (responsabile dei progetti di sostenibilità di Simonelli Group), Manuela Feliziani (Team Sostenibilità di Simonelli Group), Silvia Luconi (vicesindaco di Tolentino), Fausto Pezzanesi (assessore allo Sport di Tolentino) e Paolo Vichi (associazione “Lesi non arresi”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA