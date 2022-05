Sfide presidenziali

e congiure di Palazzo:

Marco Damilano a Macerata Racconta

FESTIVAL - L'ex direttore dell'Espresso sarà protagonista domani giovedì 5 maggio, alle 21.15, al Teatro Lauro Rossi. IL PROGRAMMA COMPLETO

4 Maggio 2022 - Ore 13:32 - caricamento letture

Le congiure di Palazzo nelle storie dei presidenti della Repubblica, ripercorse con Marco Damilano porteranno al giro di boa il festival letterario nazionale Macerata Racconta.

Domani giovedì 5 maggio, a conclusione della giornata, alle 21.15, al Teatro Lauro Rossi incontro con Marco Damilano e il suo “Il Presidente”. L’ex direttore dell’Espresso, nota penna giornalistica e opinionista televisivo, insieme a Vincenzo Varagona, ripercorre le sfide presidenziali analizzando i codici nascosti e le congiure di Palazzo che intrecciano le storie dei presidenti italiani dal dopoguerra ad oggi fino ad arrivare a Sergio Mattarella e all’ombra di Mario Draghi.

Il calendario della giornata prevede al mattino due appuntamenti dedicati alle scuole mentre nel pomeriggio, alle 17, alla Bottega del Libro in programma “Storie arcane” il laboratorio di scrittura creativa con i tarocchi rivolto ai bambini 9 – 12 anni tenuto da Barbara Malaisi. Consigliata la prenotazione a bdl.ricerca@bdl.it .

Alle 17.30 alla Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti per “Marche d’autore” incontro con Francesco Gradozzi, avvocato e scrittore maceratese che presenterà il suo ultimo legal thriller “Oltre ogni ragionevole vendetta” pubblicato nel 2020 ma mai presentato in città. Un legal thriller intenso, toccante, che esplora il conflitto tra vendetta e pentimento, tra umiliazione e perdono, e che tiene incollato il lettore fino all’ultima riga.

Macerata Racconta è organizzato dell’associazione Contesto in collaborazione con il Comune di Macerata e l’Università di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche, del Garante regionale dei diritti della persona e dell’Ordine degli Avvocati di Macerata e con il contributo di BPER Banca, MC Consulting Unipol SAI di Macerata e Centro Commerciale Val di Chienti.

Info: info@macerataracconta.it , www.macerataracconta.it, canali social Facebook e Instagram della manifestazione.

