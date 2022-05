Referendum abrogativi giustizia,

incontro con Walter Verini

MACERATA - L'appuntamento organizzato dal circolo cittadino del Pd e dal gruppo Giustizia del Partito democratico provinciale in programma venerdì alle 21 all'Asilo Ricci

4 Maggio 2022 - Ore 11:52 - caricamento letture

Il circolo cittadino del Pd e il gruppo Giustizia del Partito democratico provinciale organizzano per venerdì 6 maggio alle 21 all’Asilo Ricci un incontro con l’onorevole Walter Verini, deputato Dem componente della Commissione Giustizia. «Si avvicina il 12 giugno, giornata in cui saremo chiamati a decidere su 5 referendum abrogativi in tema di giustizia – si legge in una nota -. E’ assolutamente importante essere informati perché parliamo di uno degli ambiti più importanti del nostro vivere civile e dello spazio in cui il potere pubblico scioglie i conflitti della società perché questa possa continuare a mantenersi e crescere».

