Prina e Batti all’Annibal Caro,

stage per gli studenti di danza

CIVITANOVA - Sabato e domenica i due grandi personaggi del balletto saranno protagonisti di un evento promosso dalla direttrice artistica di Effort spazio danza Giosy Sampaolo

4 Maggio 2022 - Ore 16:30 - caricamento letture

Due mostri sacri del balletto a Civitanova. Al teatro Annibal Caro, a due passi dalla casa natale di Enrico Cecchetti, sabato e domenica arriveranno due grandi personaggi del mondo della danza: Annamaria Prina (direttrice storica per quasi 40 anni dell’Accademia della scuola di ballo del Teatro alla Scala) e Marco Batti (pioniere della danza e direttore dell’Ateneo della danza di Siena). I due saranno protagonisti di uno stage aperto a tutti gli studenti di danza dall’età di nove anni, con le lezioni che si svolgeranno con un maestro pianista accompagnatore.

L’evento, patrocinato dal Comune, è firmato dalla direttrice artistica di Effort spazio danza Giosy Sampaolo che, negli anni, si è distinta per aver preparato molti talenti marchigiani alla professione coreutica. Tanto per fare alcuni esempi, sono passati da lei: Edoardo Caporaletti ora solista del corpo di ballo del Teatro alla Scala, Edoardo Pavoni principal dancer del Finnish national ballet, Camilla Perugini laureata con 110 e lode all’Accademia nazionale di danza di Roma e attualmente danzatrice per la compagnia Atacam e Hunt Cdc. Per partecipare alla due giorni www.effortspaziodanza.com

