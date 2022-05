Croce verde di Monte San Giusto,

via alle lezioni di primo soccorso

CORSO formativo per cittadini e aspiranti volontari in programma da lunedì 9 maggio

4 Maggio 2022 - Ore 16:32 - caricamento letture

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia riparte l’attività formativa di primo soccorso promossa dalla Croce Verde di Monte San Giusto per la cittadinanza locale e dei paesi limitrofi e per nuovi potenziali volontari.

Il nuovo corso inizierà lunedì 9 maggio ai locali della nuova sede sociale di via Domenico Lambrocco, 88 alle 21 e proseguirà ogni lunedì e mercoledì, stesso orario, fino al 4 luglio, articolandosi in due moduli successivi: il “modulo base” con nozioni di allertamento e primo soccorso per tutta la cittadinanza, e il “modulo intermedio” per diventare volontari dell’associazione nei servizi sanitari e di emergenza. Duplice è infatti l’obiettivo: formare più cittadini possibile in merito alle corrette manovre di primo soccorso da porre in atto quando ci si trova di fronte ad un malore o ad un infortunio in casa, al lavoro o nel tempo libero; coinvolgere quante più persone possibili nel percorso di avvio all’attività di primo soccorso all’interno dell’associazione.

«Dopo due anni di pandemia che hanno messo a durissima prova la tenuta e la capacità di rispondere a tutti i bisogni del territorio da parte del personale della Croce Verde – dichiara il presidente dell’associazione Gianluca Frattani – è fortissima la necessità di tornare a formare i cittadini, anche nella speranza di intercettare nuovi volontari disposti ad impegnarsi con l’associazione, e che, adeguatamente preparati, possano sopperire al normale avvicendamento, che ciclicamente si osserva tra i volontari – continua il presidente – Per noi è molto importante che sempre più persone siano formate su come allertare correttamente i soccorsi e su come supportare, se necessario, le persone in stato di bisogno nei primissimi minuti di un evento avverso. È da quelle prime azioni che dipende, molto spesso, il successo delle manovre di soccorso messe in atto dal personale qualificato che sopraggiungerà». Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto da istruttori e docenti esperti, con ampia e comprovata esperienza in attività di soccorso ed assistenza. Per info ed adesioni chiamare la Croce verde al numero 0733 530448, scrivere al contatto WhatsApp 3392009418 oppure all’indirizzo mail segreteria@croceverdemsg.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA