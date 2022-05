Subsonica a Recanati,

tappa del tour “Atmosferico”

CONCERTO il 16 luglio in piazza Leopardi. Biglietti in vendita da domani

3 Maggio 2022 - Ore 15:25 - caricamento letture

Concerto a Recanati per i Subsonica che hanno annunciato tre nuove date del loro tour “Atmosferico 2022”. La band si esibirà il 16 luglio in piazza Leopardi. Si tratta di un tour che vede impegnato il gruppo sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. «Non una celebrazione vera e propria – spiegano gli organizzatori -, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo».

I biglietti per le date annunciate oggi saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate da domani (4 maggio) alle 14. Informazioni su www.vertigo.co.it.

