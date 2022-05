Musicultura, Cristicchi lancia i 18 finalisti:

«Qui i sogni possono avverarsi»

RECANATI - Presentazione questo pomeriggio nell'Aula magna del Comune. Ospiti dei due concerti al Persiani anche Enrico Ruggeri e Amara

3 Maggio 2022 - Ore 20:09 - caricamento letture

di Luca Patrassi

E’ il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri a scaldare l’austero ambiente dell’aula magna del Comune di Recanati dove nel pomeriggio sono stati presentati i diciotto finalisti dell’edizione 2022 di Musicultura che stasera e domani al teatro Persiani saranno protagonisti – divisi in due gruppi – di due concerti live che andranno in diretta su Radio1Rai1. E’ Nannipieri a chiedere l’applauso per i giovani musicisti in sala, a lanciare l’hurrah finale e a chiedere la foto di gruppo finale. Ovviamente con il il saluto e il ricordo a chi Musicultura ha ideato, fondato e diretto, vale a dire a Piero Cesanelli, presente nel cuore di tutti. In aula magna oggi pomeriggio si sono presentati gli artisti che saranno protagonisti delle serate finali di Musicultura e quanti al festival danno sostegno anche economico: c’erano il sindaco e l’assessore alla cultura del Comune di Recanati, rispettivamente Antonio Bravi e Rita Soccio, l’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, il rettore di Unicam Claudio Pettinari, il direttore generale di Banca Macerata Toni Guardiani, l’assessore comunale agli eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi.

Musicultura è un festival pensato per i giovani interpreti della musica e vive un crescendo ininterrotto di adesioni, come testimoniano le oltre duemila richieste di iscrizione di quest’anno, a fronte dei diciotto finalisti che hanno superato una selezione durissima. Nannipieri comunque un concetto lo sottolinea fin dalle prime parole: «Un complesso di cose fa sì che siamo qui, l’amore di Musicultura per le canzoni che sono compagne delle nostre vite, un progetto culturale che va avanti da 33 anni con il sostegno prezioso di tanti partner, pubblici e privati. Spero che questa esperienza contribuisca a far crescere la vostra fiducia, vi auguro di incontrare il successo che desiderato senza diventarne prigionieri. È in giorni come questi che il senso del progetto Musicultura, coltivato da Piero Cesanelli e che noi continuiamo a sviluppare nel suo ricordo, emerge con più forza. Ci interessano le potenzialità artistiche delle canzoni, desideriamo che chi come noi le sceglie come fidate compagne di vita possa individuarle in un ambito espressivo più ampio di quello previsto da una filiera produttiva che tende ad omogeneizzarle».

«Musicultura è un’eccellenza del nostro territorio – ha detto il sindaco Antonio Bravi– un Festival nato a Recanati grazie al genio creativo del nostro compianto concittadino Piero Cesanelli che è riuscito a coniugare le due principali arti che contraddistinguono la cultura recanatese, la poesia e la musica “arti indivise e indivisibili” nella canzone, come scrive Giacomo Leopardi nello Zibaldone».

«Musicultura, grazie anche al sostegno della Regione Marche, rappresenta un appuntamento, o meglio una serie di appuntamenti, importanti non solo per la musica popolare d’autore e per i nuovi talenti, ma un’iniziativa capace di proporre ad un vasto pubblico alcuni dei luoghi più significativi della nostra terra» ha osservato l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini.

«Quest’anno abbiamo raddoppiato le serate che vedranno esibirsi i finalisti di Musicultura nel nostro teatro Persiani – ha detto l’assessore Rita Soccio – La musica d’autore che da sempre contraddistingue la manifestazione è un’importante occasione culturale e al tempo stesso di promozione turistica per la nostra città» «Musicultura è il festival che rappresenta nitidamente le potenzialità di questo territorio sul palcoscenico nazionale e non solo» ha aggiunto l’assessore Riccardo Sacchi.

«Musicultura per me rappresenta il luogo dove i sogni possono avverarsi è questo il messaggio che vorrei trasmettere ai finalisti del Festival qui presenti – ha detto Simone Cristicchi durante la conferenza stampa – Io sono un artista che nel lontano 2005 era in mezzo a voi e gareggiava per far ascoltare la propria voce, mi sento un po’ il figlioccio adottato da Musicultura. Auguro a tutti voi di realizzare il vostro sogno che è principalmente quello di trovare la vostra anima e di condividerne la bellezza con tutti».

«Qualche anno fa ho avuto l’opportunità di esibirmi a Musicultura e ho capito che è un luogo pronto ad accogliere la profondità reale di un artista che decide di mettere in gioco i propri sentimenti in maniera vera e autentica. – ha affermato Amara – Auguro agli artisti un bellissimo percorso musicale e di non sciogliere mai il legame con Musicultura».

Con Musicultura ci sono anche gli Atenei di Macerata e di Camerino. «L’Università di Camerino è come ogni anno orgogliosa di sostenere Musicultura e di seguirne le varie fasi tramite la giuria di studentesse e studenti che anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo e passione.- ha dichiarato il rettore Unicam Claudio Pettinari – La musica rappresenta da sempre un momento di confronto, di aggregazione e di incontro tra culture, ma soprattutto di pace tra i popoli».

«Per il secondo anno consecutivo Banca Macerata si conferma Main Partner di Musicultura, straordinario evento culturale e musicale che dà lustro a tutto il nostro territorio – ha detto Toni Guardiani direttore generale Banca Macerata – Siamo veramente orgogliosi di essere al fianco di Musicultura perché ci permette di veicolare i valori fondanti di Banca Macerata, quali il sostegno al territorio di appartenenza e, soprattutto, la valorizzazione della cultura ed il sostegno delle giovani generazioni». Il programma dei due concerti. Questa sera al Teatro Persiani si esibiranno i primi nove dei diciotto finalisti: Caspio di Trieste; Emit di Lodi; iosonorama di Napoli; Cassandra Raffaele di Vittoria (Rg); Valeria Sturba di Bologna; Valerio Lysander di Roma; Martina Vinci di Genova; Y0 di Ravenna e Yosh Whale di Salerno. Ad impreziosire la serata contribuiranno la sensibilità e le performance studiate ad hoc di Simone Cristicchi ed Amara. Domani, con la guida sul palco di Enrico Ruggeri, andranno in scena gli altri nove finalisti: Isotta di Siena; Kamahatma di Trecate (NO); Malvax di Modena; Sandri di Cesena; Sara Loreni di Parma, Sofia Rollo di Lecce; Te quiero Euridice di Piacenza; Themorbelli di Alessandria e Vito di Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA