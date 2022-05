E’ morto Alfredo Riccobelli,

ex imprenditore edile

POTENZA PICENA - Aveva 93 anni. Il funerale avrà luogo oggi alle 15,30 nella Chiesa Collegiata

Si è spento ieri mattina a 93 anni Alfredo Riccobelli. In passato è stato il titolare di una impresa edile.

Ne danno il triste annuncio la moglie Pina, i figli Maria e Maurizio e il genero Piero (i tre sono titolari della Elettromedia srl di Potenza Picena), Debora, i nipoti Marco con Melissa, Agnese, la pronipote Sofia, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato dell’impresa funebre Carestia in via Piana, 14 di Potenza Picena. Il funerale avrà luogo oggi alle 15,30 nella Chiesa Collegiata. «Resterai sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene per la tua umiltà, discrezione, e amore per la famiglia. Iddio conceda a te nel cielo la pace dei giusti», scrivono i familiari.

