ANCONA - La piccola era ricoverata in Rianimazione. Giunta da Fano nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, aveva una gravissima insufficienza respiratoria, aveva diverse precedenti patologie ed era risultata positiva al Covid. L'ospedale: «Al deterioramento respiratorio è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare, fino al decesso»

Ricoverata al Salesi, muore bambina di 4 anni. Era stata portata all’ospedale pediatrico di Ancona per una gravissima insufficienza respiratoria (è anche risultata positiva al Covid) e le sue condizioni si sono aggravate sempre di più (aveva gravi comorbidità): «Al deterioramento respiratorio è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare, fino al decesso della piccola paziente» dice il Salesi.

La piccola era arrivata all’ospedale pediatrico di Ancona nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio scorso. Il ricovero era avvenuto a seguito del trasferimento dal pronto soccorso dell’ospedale di Fano. A comunicare il decesso è stato il direttore della Sod Anestesia e Rianimazione pediatrica del presidio ospedaliero Salesi spiegando che «La bambina è risultata positiva al tampone e al ricovero presentava un quadro di grave Ards ad etiologia prevalentemente batterica».

Viene sottolineato che «la paziente era affetta da importanti comorbidità: Trisomia 18, Ipoplasia corpo calloso, Cardiopatia congenita complessa tipo miocardio non compattato con difetti interventricolari muscolari multipli e anomalie vascolari. Alla progressiva risposta alla terapia antinfettiva impostata (normalizzazione degli esami ematici) – aggiunge – non è corrisposto un miglioramento del quadro respiratorio che si è mantenuto costantemente precario nonostante l’applicazione di strategie di ventilazione meccanica convenzionali e non convenzionali. Al deterioramento respiratorio – conclude il bollettino – è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare, fino al decesso della piccola paziente».

