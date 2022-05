Direttivo regionale Anci giovani,

Colosi nuovo vice coordinatore

NOMINA per l'assessore alle Politiche sociali e salute al Comune di Tolentino

3 Maggio 2022 - Ore 16:20 - caricamento letture

«Prosegue la crescita di Gioventù Nazionale Marche anche in ruoli di rappresentanza istituzionale di riferimento, oltre l’innegabile e recente successo per la prima edizione della scuola regionale di formazione politica». Con queste parole Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente regionale Gioventù Nazionale, annuncia che Francesco Pio Colosi, 34enne, attuale assessore alle Politiche sociali e salute al comune di Tolentino, è stato eletto vice-coordinatore nel direttivo regionale di Anci Giovani, mentre nel consiglio direttivo siederà Francesco Marzocchi, 31 anni, Consigliere comunale a Camerano eletto nella tornata elettorale dello scorso anno. «L’elezione del vice-coordinatore e di un Consigliere, oltre a testimoniare un’ulteriore conferma del ruolo di Fratelli d’Italia e del suo movimento giovanile nel saper proporsi positivamente e concretamente in termini di idee e classe dirigente a tutti i livelli, conferma la costante crescita di GN nelle Marche caratterizzandosi, sempre più, come una palestra di formazione politica all’insegna della concretezza e della capacità – ha commentato Pizzicotti Busilacchi-. Auguro un buon lavoro alla neoeletta presidente Anci Giovani Irene Ciaffoncini, al direttivo tutto, e in particolare ai nostri Colosi e Marzocchi che, sono certo, ben sapranno declinare i nostri valori nel costante confronto con i giovani amministratori locali della nostra Regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA