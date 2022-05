Tai chi e Qi Gong,

allenamento ai giardini Diaz

MACERATA - In attesa della festa dello sport del 14 maggio, l'Asd Wuxing Traditional Kung Fu School ha proposto il consueto appuntamento annuale con le arti marziali

Anche quest’anno, nella Terrazza dei Popoli ai Giardini Diaz di Macerata, ‘tastando il terreno’ di quella che sarà a breve la location della Festa dello Sport (che si svolgerà il 14 maggio) l’Asd Wuxing Traditional Kung Fu School ha organizzato ieri un allenamento ‘pubblico’ in coincidenza con la giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong.

Si tratta di un evento annuale che dal 1999 ricorre ogni ultimo sabato di aprile in più di 60 nazioni con lo scopo di promuovere le discipline del Tai Chi Chuan (taijiquan) e del Qi Gong.

«Un’occasione di pratica – si legge in una nota dell’associazione – che unisce idealmente e concretamente i praticanti di queste antiche discipline marziali cinesi di tutto il mondo e che, nelle intenzioni dell’Asd maceratese, quest’anno si fa anche veicolo di un messaggio di pace, fratellanza e resilienza. La pandemia che stenta ad allentare la sua morsa ed il complicato e drammatico panorama geopolitico internazionale per un attimo, nel contesto della pratica, sfumano sullo sfondo e l’attenzione si focalizza sul movimento corporeo, sulla presenza del praticante a se stesso. Lungi dall’essere una ‘via di fuga’ , la ricerca del benessere, dell’equilibrio psicofisico e dell’armonia con se stessi e con l’altro, intercettano la necessità diffusa di uno stile di vita ‘più sano’ e di una dimensione relazionale fondata sulla condivisione di intenti e obiettivi, nell’ orizzonte della ricerca del bene comune».

Lo sport in quest’ottica, e nella sua dimensione non esclusivamente agonistica, può e deve farsi promotore di idee e di azioni di ‘benessere’ , convivialità e di pace.

«Il nostro auspicio è di operare ed operarsi per la pace con strumenti di pace e di educare alla pace perché, come già ci avvertiva Kant “Lo stato di pace tra gli uomini, che vivono gli uni accanto agli altri, non è certo uno stato di natura (status naturalis ), il quale è invece uno stato di guerra, nel senso che, sebbene non vi siano ostilità continuamente aperte, ve n’è tuttavia sempre la minaccia”».

