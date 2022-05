L’Europa in versione creativa

MACERATA - Prorogato al 15 maggio il termine per partecipare al contest per giovani tra gli 11 e i 19 anni

2 Maggio 2022 - Ore 14:27 - caricamento letture

Prorogata al 15 maggio la scadenza per partecipare al contest “L’Europa per me” che il Comune di Macerata ha lanciato in occasione della Festa dell’Europa 2022 in programma dal 9 al 14 maggio.

«Il contest, nell’anno europeo dei giovani – si legge in una nota dell’amministrazione – è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 11 e 19 anni, residenti nel territorio regionale , che possono partecipare al concorso come singoli, gruppo informale o classe presentando uno tra i seguenti elaborati a libera scelta tra 3 tipologie: un documento in power point o equivalente di massimo pagine o diapositive, un video della durata massima di 3 minuti realizzato con smartphone, 5 videocamera, software di video editing che si riterrà più appropriato e o un contenuto adatto per essere veicolato tramite i canali social media (Facebook e Instagram). Il contenuto potrà essere un post con foto o con video (per Facebook) o un video, un reel, un post singolo o un carosello (per Instagram e/o TikTok, YouTube)».

I partecipanti al contest sono chiamati a realizzare un elaborato che rappresenti la loro visione dell’UE in modo creativo mentre i temi ai quali ispirarsi dovranno riguardare il cambiamento climatico e l’ambiente, giustizia sociale e lavoro, l’Unione Europea nel mondo, pace e dialogo tra culture, valori e diritti, sicurezza, ricerca, innovazione e nuove tecnologie, partecipazione democratica e integrazione europea, migrazione, inclusione sociale e accessibilità, istruzione, cultura, gioventù e sport;

Gli elaborati, corredati dalla scheda da scaricare dal sito www.comune.macerata.it, dovranno essere inviati entro il 15 maggio al Comune di Macerata – Ufficio Politiche Europee, tramite mail all’indirizzo ufficioeuropamacerata@gmail.com, indicando nell’oggetto la dicitura “Contest l’Europa per me”.

«Gli elaborati – prosegue a nota – verranno valutati da un’apposita commissione esaminatrice che terrà conto della coerenza dell’elaborato con il tema proposto, la capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa e il grado di creatività nella forma e nel contenuto.

Una volta individuato il vincitore di ciascuna categoria, si procederà ad assegnare i premi che consisteranno in biglietti per Cinema Multiplex 2000 e Cinema Italia, auricolari wireless Comfort Tunit True, cuffie Over-Ear Bluetooth Tunit Comfort Sound ANC, basi di ricarica Tunit Wireless Charger con sterilizzatore antibatterico, ingressi per il parco Cingoli Avventura (Percorso Canyon 1) e card Sistema Museo.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato nel sito e nei canali social media del Comune di Macerata mentre con gli elaborati vincitori sarà realizzato un video conclusivo che sarà diffuso tramite i canali social del Comune (Facebook, Instagram, YouTube)».

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.macerata.it o contattare l’ufficio Politiche Europee, tel. 0733 256 452 mail ufficio.europa@comune.macerata.it o l’ufficio Informagiovani tel. 0733 256 438 mail informagiovani@comune.macerata.it .

