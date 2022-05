Incidente sul lavoro,

due feriti: uno portato a Torrette

MONTECASSIANO - C'è stato un problema col trasporto di bancali contenenti lastre di vetro. Per stabilizzarle il dipendente di una ditta di San Severino dove erano dirette è salito sul furgone ed è caduto, poi il conducente del mezzo è stato investito dal carico

2 Maggio 2022 - Ore 18:58 - caricamento letture

Doppio incidente sul lavoro a Montecassiano: un giovane è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, un secondo lavoratore si trova al pronto soccorso di Macerata. È successo intorno alle 16,15 di oggi in località Vallecascia. Cosa sia esattamente avvenuto è in corso di ricostruzione da parte degli ispettori dello Spsal dell’Asur.

Oggi pomeriggio un ragazzo straniero, al volante di un camion, stava effettuando un trasporto ad una ditta di San Severino. Sul furgone aveva un carico di bancali che contenevano lastre di vetro. Nell’affrontare una rotonda il carico si è sbilanciato. L’autista ha deciso di fermarsi in una officina per chiedere aiuto. Il titolare dell’officina non essendo in grado di stabilizzare il carico ha chiamato l’azienda di San Severino.

La ditta ha mandato un proprio dipendente sul posto con un camion dotato di gru. Poi, secondo una prima ricostruzione, l’uomo una volta arrivato è salito sul cassone del furgone per capire come stabilizzare il carico. Mentre si trovava lì è caduto a terra. Il carico a quel punto si è mosso ed è precipitato e ha investito il ragazzo straniero.

Sul posto è intervenuto il 118. Viste le condizioni dei feriti è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane straniero è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Il dipendente della ditta di San Severino è stato portato, in codice rosso, al pronto soccorso di Macerata.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA