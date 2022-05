Enrico e Pierina sposi d’oro,

la “Pace” in festa

MACERATA - Ieri sera nella chiesa del quartiere la cerimonia per il rinnovo delle promesse, poi un momento conviviale con familiari e amici

Grande festa ieri sera nel quartiere Pace dove vivono a Macerata per i 50 anni di matrimonio di Enrico Pierini e Pierina Palmieri. I due si sono conosciuti tramite amici in comune e dopo un intenso corteggiamento e il fidanzamento, si sono sposati il 30 aprile 1972. Enrico ha gestito per anni l’attività di distribuzione di acqua minerale e bevande, Pierina oltre ad affiancarlo nel lavoro, ha seguito la famiglia e i figli Luigi e Paola.

Una vita la loro dedicata al lavoro e alla famiglia, come nella migliore tradizione maceratese, senza mai trascurare l’associazionismo (sono molto attivi in parrocchia, nella Confraternita e nella pro loco di Piediripa) e l’amicizia: negli anni sono stati organizzatori di iniziative di divertimento e di convivialità. Da sempre in contatto con i parenti emigrati in Argentina, nel tempo hanno fatto da ponte tra loro e i maceratesi.

Ieri sera nella chiesa di Santa Maria della Pace hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio nel corso di una commovente cerimonia che li ha visti entrare nella chiesa, gremita di parenti e amici, accompagnati dagli amati nipoti Alessandro, Filippo e Valentina. Poi un momento conviviale all’agriturismo “Moretti”.

«Siamo stati tutti felici di partecipare a questa bella festa – scrivono gli amici – e auguriamo a questi ragazzi maturi tanta felicità e soprattutto tanta salute, Perché si sa quando c’è la salute c’è tutto».

