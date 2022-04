Nozze d’oro per Lella e Polverò

«La vostra vita è un esempio»

MACERATA - Gli auguri di parenti e familiari a Maria e Domenico Mazzagatta

30 Aprile 2022 - Ore 08:33 - caricamento letture

Cinquantesimo di matrimonio oggi per Maria (detta Lella) e Domenico Mazzagatta (meglio conosciuto come Polverò) di Macerata. «Come per magia – scrivono i familiari – sono trascorsi 50 anni da quel indimenticabile giorno. Ieri come oggi la vostra unione significa tanto: gioie, comprensione, decisioni, sacrifici, speranze, fiducia e coraggio ma soprattutto un amore indissolubile. Preziosi momenti che rimarranno scalfiti nella mente. La vostra vita in comune è un esempio per tutti. Congratulazioni e auguri sinceri da tutti i parenti e amici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA