Atti osceni con una 13enne:

foto e video hard sui social

POTENZA PICENA - Chiuse le indagini per un 21enne. Il materiale sarebbe stato scambiato via Instagram e Telegram

29 Aprile 2022 - Ore 20:00 - caricamento letture

Atti osceni in presenza di una ragazzina di 13 anni dalla quale si sarebbe anche fatto inviare foto delle sue parti intime, chiuse le indagini per un 22enne siciliano. Vittima una ragazzina di Potenza Picena. I fatti contestati dalla procura sono avvenuti tra il febbraio e il maggio del 2021. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe inviato su Instagram alla ragazzina un video a sfondo sessuale dove si vedeva una persona (di cui non compare il volto) compiere atti di autoerotismo. Inoltre avrebbe inviato alla 13enne, in un paio di occasioni, foto delle sue parti intime. Inoltre si sarebbe fatto inviare, su Telegram, foto delle parti intime della minorenne. Il giovane inoltre avrebbe indotto la minorenne a compiere atti di autoerotismo tramite la chat Telegram, atti di autoerotismo che avrebbe a sua volta compiuto il 21enne. La procura nei giorni scorsi ha chiuso le indagini. Ora il 21enne, assistito dagli avvocati Raffaele Barra e Gianluca Gattari, ha 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentito o presentare memorie difensive.

(Gian. Gin.)

*A tutela della vittima il nome dell’indagato non viene indicato

