Lavori su strada e marciapiedi,

chiude il ponte a Belforte

VIABILITA' - Il provvedimento in vigore dal 4 maggio

A partire da giovedì 4 maggio, per 90 giorni, il ponte di Belforte lungo la provinciale 180 (ex SS 77) resterà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Ad annunciarlo il Comune in una nota sui suoi profili social. «La via dell’Arme sarà trasformata a doppio senso di marcia mentre resterà consigliato l’utilizzo della superstrada SS 77 come viabilità alternativa. È evidente il disagio che questo intervento comporta – conclude l’Ente – ma è necessario per il rifacimento e la messa in sicurezza della strada e dei marciapiedi».

