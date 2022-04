Vittoria di Porta San Pancrazio,

commemorazione a Macerata

CERIMONIA in programma il 30 aprile alle 10,15 in piazza Garibaldi

Il 30 aprile Macerata celebra il 173° anniversario della vittoria di Porta San Pancrazio ottenuta nel 1849 a Roma dalla Grande Legione garibaldina e che, proprio in terra maceratese, aveva ampliato i suoi quadri con ufficiali, sottufficiali e militi marchigiani, che contribuirono all’impresa garibaldina.

Fu un evento importante per la causa del Risorgimento e per l’affermazione di un’Italia libera ed unita che Giuseppe Garibaldi volle dedicare con animo riconoscente ai maceratesi.

Per l’occasione il prossimo 30 aprile, in piazza Garibaldi, si terrà la cerimonia di commemorazione, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, con inizio alle 10,15 con l’arrivo delle autorità civili e militari, cui seguirà lo schieramento dei Labari, delle bandiere, delle scuole, delle altre associazioni invitate e del Gonfalone del Comune di Macerata. Alle 10,35, dopo gli inni nazionale e di Garibaldi, ci sarà la deposizione della corona ai piedi del monumento e la commemorazione della storica giornata con il saluto delle autorità e gli interventi di Carmelo Capuano, presidente del Comitato d’intesa fra le Associazioni d’Arma di Macerata, del sindaco Sandro Parcaroli e Pietro Pistelli, giornalista e scrittore.

