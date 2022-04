Soggiorno a Pineto

dedicato alla terza età

MACERATA - Le vacanze al mare si svolgeranno all’hotel “La Pineta”, da mercoledì 1 a martedì 12 giugno. Via alle iscrizioni dal 2 maggio

27 Aprile 2022 - Ore 14:48 - caricamento letture

Da lunedì prossimo, 2 maggio, al via le iscrizioni per partecipare al soggiorno marino dedicato alla terza età organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro. Le vacanze al mare si svolgeranno a Pineto, in provincia di Teramo, all’hotel “La Pineta”. Il soggiorno avrà una durata di 11 giorni da mercoledì 1 a martedì 12 giugno.

La spesa complessiva per la vacanza è pari a 550 euro pro capite in camera doppia. I posti disponibili sono 50 e sono riservati ai residenti nel Comune di Macerata. Eventuali richieste di persone non residenti, potranno essere accettate in ordine di arrivo solo a copertura degli eventuali posti residui e con una compartecipazione alle spese di 30 euro. La domanda di iscrizione, corredata dal certificato medico attestante l’idoneità fisica, può essere presentata a partire da lunedì 2 maggio fino al 13 maggio allo Sportello Informanziani- Ircr in piazza Mazzini, 38 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12. La partecipazione è subordinata alla normativa per il contenimento del Covid 19. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri 0733 256243/375 o 0733/263026 o inviando una mail simona.giachetta@comune.macerata.it o lattanzi.ircrmc@gmail.com .

«Finalmente ritorna il soggiorno marino per la terza età. Si tratta di un’iniziativa importante sia sotto il punto di vista fisico che della socializzazione – interviene l’assessore D’Alessandro -. Dopo tanto tempo trascorso in casa a causa della pandemia, i nostri anziani, pur con tutte le dovute precauzioni, possono tornare a godere di un periodo di spensieratezza e di villeggiatura e trascorrere giornate all’insegna del rilassamento. Il soggiorno a Pineto sarà un’occasione per ritrovare vecchi amici ma anche per fare nuove conoscenze lontani dalla routine quotidiana. Il benessere dei cittadini è una delle priorità dell’Amministrazione Parcaroli e, appena si sono ristabilite le condizioni per organizzare il soggiorno marino, lo abbiamo fatto molto volentieri perché riteniamo importante garantire ai nostri anziani una vacanza all’insegna del relax, dell’arricchimento personale e della socializzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA