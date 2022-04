“Le mani sanno raccontare”,

presentazione a Corridonia

APPUNTAMENTO venerdì alle 21,15 al centro di aggregazione giovanile. Il Gruppo Alzheimer Tolentino presenterà il libro fotografico

27 Aprile 2022 - Ore 15:03 - caricamento letture

Venerdì 29 aprile alle 21.15 al centro di aggregazione giovanile di Corridonia, il Gruppo Alzheimer Tolentino, con il patrocinio del comune di Corridonia e la collaborazione dell’associazione Equilibri presenterà il libro fotografico “Le mani sanno raccontare” – Viaggio d’amore e di sentimenti ai tempi dell’Alzheimer attraverso l’Italia. «Era il 2 maggio 2012 quando in una stanza di una casa di riposo, virtualmente nasce il Gruppo Facebook Alzheimer Tolentino con lo scopo di informare, sensibilizzare, dare e avere sostegno tra persone che vivono e hanno vissuto la stessa realtà chiamata Alzheimer – si legge nella nota dell’associazione -. Nel tempo al gruppo si sono iscritti centinaia di familiari da tutta Italia. Un impegno che Andrea Crocetti, il fondatore del gruppo insieme a sua sorella Barbara, ha portato sempre avanti concretamente, con iniziative rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica, vincendo spesso l’isolamento che impone la malattia e superando i confini del virtuale. Una condivisione che ha permesso a molte persone di incontrarsi, abbracciarsi, sostenersi e sentirsi meno sole. Sono passati anni interi, e grazie a questo gruppo sono state scritte esperienze, storie, sono nate amicizie ed anche un libro fatto di testimonianze».

“Le mani sanno raccontare”, dopo Tolentino ,verrà presentato a Corridonia. Una serata dedicata alla narrazione, alla musica e al racconto diretto delle esperienze, con gli interventi degli autori del libro, Andrea e Barbara Crocetti, della dottoressa Silvia Impagnatiello, psicologa e psicoterapeuta familiare, le letture a cura degli attori Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella e l’accompagnamento musicale di Benedetta Nasini. Con la partecipazione di Andrea Mitilli, autore e interprete della canzone “Respiro in te, mamma” dedicata a sua madre. «A dimostrare quanto sia importante l’impegno nelle attività manuali per chi affronta l’Alzheimer, sarà presente la signora Silvana e le sue collanine colorate ed uniche, che crea con estro, fantasia e passione», conclude la nota. Modera la serata la giornalista Barbara Olmai. Ingresso Gratuito. Consigliata prenotazione ai seguenti numeri telefonici (possibilmente dopo le 18): 3478458595 Andrea Crocetti e 3478458590 Barbara Crocetti, oppure via mail al seguente indirizzo

m.sagretti@comune.corridonia.mc.it. Ingresso consentito nel rispetto delle norme vigenti, solo con Green Pass. Il ricavato del libro “Le mani sanno raccontare” e delle collanine sarà devoluto in beneficenza ad alcune famiglie con un proprio caro affetto dalla patologia di Alzheimer.

