Dà una testata alla moglie,

scappa dai carabinieri e si schianta:

arrestato un 45enne

CALDAROLA - La coppia era in via di separazione e lui da tempo aveva iniziato a perseguitare e ad essere violento con lei. Minacce, aggressioni e intimidazioni anche ad altre persone vicine alla donna. Fino a che non le ha rotto il naso, per poi tentare la fuga con la propria auto

27 Aprile 2022 - Ore 09:46 - caricamento letture

Dà una testata alla moglie, scappa dai carabinieri e si schianta: arrestato un operaio di 45 anni. E’ successo a Caldarola, dove nel fine settimana i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo deve rispondere di atti persecutori e lesioni personali.

Negli ultimi mesi i militari erano intervenuti più volte a causa di alcuni litigi della coppia, in fase di separazione. Nel tempo però l’uomo ha iniziato con azioni violente e persecutorie nei confronti della moglie, tanto da indurla ad un grave stato di ansia e a un fondato timore per la propria incolumità. Dopo le minacce di morte, le aggressioni e le percosse per acquisti sbagliati o telefonate con le amiche, l’uomo è arrivato a danneggiare il furgone di un collega di lavoro della donna e a intimidire persone vicine a lei, inseguendole con la propria auto.

A febbraio il Tribunale per i Minorenni di Ancona aveva anche disposto l’allontanamento dalla casa familiare, provvedimento violato dal 45enne più volte. L’uomo, infatti, continuava ad andare spesso a casa di lei e sempre con atteggiamenti violenti e persecutori, tanto da indurla a cambiare numero di telefono e a modificare le proprie abitudini di vita. Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata ulteriormente: l’uomo, dopo aver danneggiato l’auto di famiglia per impedire alla donna di utilizzarla, si è presentato a casa e improvvisamente e senza motivo apparente, le ha sferrato una violenta testata al volto, causandole la frattura del naso. Alla vista dei carabinieri è scappato con la propria auto guidando a fortissima velocità anche se era senza patente, rimanendo coinvolto in un incidente e distruggendo anche l’altra vettura coinvolta. Il pm, a seguito delle indagini dei carabinieri, ha così chiesto al Gip la misura di custodia cautelare in carcere. L’uomo, già noto per rapina, rissa, porto abusivo per cui era sottoposto anche ad altre misure cautelari, è stato così arrestato e trasferito a Montacuto.

