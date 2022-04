Certificazione al gruppo Lube

contro disboscamento incontrollato

TREIA - L'azienda ha ottenuto il certificato Fcs per una gestione responsabile delle foreste

Gruppo Lube contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale delle foreste. Lo attesta il certificato Fsc che è stato ottenuto dall’azienda. La certificazione rappresenta il principale strumento di garanzia sull’origine del legno. «Il Gruppo Lube continua ad agire sui tre pilastri della sostenibilità: economia, società, ambiente – dice l’azienda di Treia -. Dopo essere stata la prima azienda produttrice di cucine in Italia ad aver ottenuto la certificazione di prodotto ambientale (Greenguard) e successivamente la certificazione una gestione ambientale, Gruppo Lube acquisisce anche l’importante certificazione Fsc». Con questa certificazione l’azienda promuove «una gestione della foresta rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile – dice il gruppo in una nota -. Una gestione forestale responsabile significa tutela dell’ambiente naturale, garanzia della biodiversità e dei processi ecologici, vantaggi reali per popolazioni, comunità locali, lavoratori ed efficienza economica. Grazie alla certificazione di Catena di Custodia, ogni passaggio è garantito e rintracciabile. Il che significa che tutta la catena di produzione dalla foresta alla segheria, dall’industria al rivenditore è trasparente e controllata. Il Gruppo si impegna ad estendere nei prossimi anni la certificazione Fsc a tutti prodotti di origine legnosa». L’azienda sottolinea infine che la propria «volontà di portare avanti con trasparenza ed eticità i valori propri dell’essere Lube, perché la qualità della vita di ognuno, sia fuori che dentro casa, parte dal rispetto per l’ambiente».

