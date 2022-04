Tirabassi, una cinquina

per abbandonare l’ultimo posto

Promos: la Seconda ad un passo

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il 22enne attaccante del Corridonia Fc realizza una manita nel 6 a 3 sulla Nicolò Ceselli (in gol anche il fratello Sasha). Ora il fanalino di coda è il Boca Civitanova (caduto 7 a 2 nella tana del Serralta). La capolista cala il poker all'Union Picena ed è pronta a festeggiare il salto nella serie superiore

di Michele Carbonari

La decima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria è quella delle goleade. Ben 42 reti sono state messe a segno dalle 14 squadre del girone E. La più importante in chiave classifica è quella fatta registrare dalla capolista Promos, che cala il poker esterno all’Union Picena nello scontro diretto. Serafini sblocca di tap in, Latini illude i suoi con il pareggio di rigore, poi la doppietta di Ciavattini (destro al limite e in anticipo sul portiere) e il guizzo di Senigagliesi fanno sognare la squadra biancoarancioblu. Sono infatti nove i punti di vantaggio sul Pievebovigliana, a tre giornate dal termine. La matematica promozione potrebbe arrivare nel prossimo weekend di fronte al proprio pubblico contro il Serralta. Gli inseguitori biancoverdi guidati da mister Fiorentini (che affronteranno l’Academy Civitanovese nel prossimo turno), vincono con quattro reti di scarto contro il Camerino Castelraimondo, che chiude in nove e in avvio di gara colpisce una traversa con Favale. Poi si scatenano i padroni di casa, trascinati da Vitali (sugli sviluppi di un corner), Giulio Fede (ribattuta), Ramadori (tap in) e Mogetta (di testa). Roboanti i successi di Corridonia Fc e Serralta. I ragazzi di Marcelletti abbandonano l’ultimo posto grazie al 6 a 3 contro la Giovanile Nicolò Ceselli. Mattatore del match Tomas Tirabassi, autore di ben cinque gol (arrotonda il punteggio il fratello Sasha).

Esagerato anche il 7 a 2 con cui i gialloblu settempedani superano il fanalino di coda Boca Civitanova (vani i centri di Malizia, diagonale rasoterra, e di Ciccola, tiro dal limite). Match winner Pelagalli, che mette a referto tre marcature (piatto destro su assist di Valenti, di testa su traversone di Beruni e rigore). Dilagano lo stesso Valenti (in scivolata su cross di Panzarani), Rapaccioni (conclusione ad incrociare) e Moretti (destro a giro all’angolino lontano). Ancora aperta invece la lotta per i playoff. L’Academy Civitanovese sale al quarto posto solitario in virtù della rimonta casalinga sullo Sforzacosta, passato sul doppio vantaggio trascinato da Baba e Daniele Leonangeli. Cerquetella (calcio piazzato dal limite), Alessandrini (di testa sul cross di Lazzarini) e Chierichetti (punizione dalla distanza) ribaltano il punteggio in favore dei rossoblu. Pari e patta a suon di gol, 3-3, fra Giovanile Corridoniense (doppietta di Rinaldesi, di rigore e sugli sviluppi di un corner, e Rapallini su punizione) e Amatori Appignano (bis di Castaneda e Chacon). Si rifà sotto anche la Lorese: Scriboni (doppietta) e Acquaroli calano il tris nello scontro diretto con il Colbuccaro.

Nel girone F poker del Monte San Martino, che consolida la terza posizione: Marconi (bis personale), Ciocci e Brasili stendono l’Audax Montegiorgio. Nel gruppo C il Fabiani Matelica perde il momentaneo secondo posto dopo la sconfitta per 2 a 1 subita a Corinaldo contro la Virtus. Mentre l’Urbanitas Apiro ancora sogna i playoff grazie al successo di misura a Sassoferrato contro il Real: entrambe le squadre concludono in dieci, decisivo un autogol locale in pieno recupero.

Il personaggio della settimana: Tomas Tirabassi (Corridonia Fc). Il 22enne attaccante inizia la stagione in Prima categoria a Caldarola, ma poi decide di scendere in Terza con la squadra della sua città. Nel turno appena passato si regala la gioia personale di segnare ben cinque dei sei gol con cui i ragazzi di Marcelletti hanno battuto la Giovanile Nicolò Ceselli, grazie ai quali hanno anche abbandonato l’ultimo posto in classifica.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (decima giornata di ritorno):

Serralta – Boca Civitanova 7-2

Academy Civitanovese – Sforzacosta 3-2

Giovanile Corridoniense – Amatori Appignano 3-3

Union Picena – Promos 1-4

Lorese – Colbuccaro 3-1

Pievebovigliana – Camerino Castelraimondo 4-0

Corridonia Fc – Giovanile Nicolò Ceselli 6-3

CLASSIFICA: Promos 54, Pievebovigliana 45, Union Picena 42, Academy Civitanovese 40, Amatori Appignano 38, Giovanile Corridoniense e Lorese 37, Colbuccaro 36, Camerino Castelraimondo 35, Serralta 26, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Corridonia Fc 9, Boca Civitanova 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (ottava giornata di ritorno):

Monte San Martino – Audax Montegiorgio 4-0

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 62, Nuova Faleria 52, Monte San Martino 51, Tirassegno 47, Montelparo 46, Ponzano Giberto 44, Atletico Monte Urano 41, Audax Montegiorgio 28, Servigliano e Save the Youths 27, Torrese 25, Spes Valdaso 20, Lapedonese e Grottese 17, Union Calcio 12, Campiglione Monte Urano 11.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (decima giornata di ritorno):

Real Sassoferrato – Urbanitas Apiro 0-1

Virtus Corinaldo – Fabiani Matelica 2-1

CLASSIFICA: Valle del Giano 55, Misa 47, Fabiani Matelica 46, Ostra 44, Real Vallone e Urbanitas Apiro 42, Virtus Corinaldo 38, Rosora Angeli 37, Real Sassoferrato 34, Renato Lupetti 20, Galassia Sport 19, Poggio San Marcello 18, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

