Sindacato vigili del fuoco,

Cicarilli resta alla guida del Conapo

MACERATA - Congresso provinciale con la conferma del segretario e tre new entry come vice, tesoriere e componente di segreteria

23 Aprile 2022 - Ore 16:14 - caricamento letture

Michele Cicarilli confermato alla guida del sindacato Conapo di Macerata. Ieri sera si è svolto il congresso provinciale del sindacato dei vigili del fuoco che rappresenta oltre il 30% dei pompieri della provincia oltre ad essere il primo sindacato rappresentativo del personale di ruolo a livello nazionale con poco meno di 7mila iscritti. Nel corso del congresso si è rinnovata la composizione dei dirigenti sindacali che compongono la segreteria Conapo di Macerata. Confermato in qualità di segretario provinciale Michele Cicarilli, coadiuvato dal neo vice segretario Giordano Tuzi, dal neo tesoriere Daniele Marcoaldi e dal neo componente di segreteria Maurizio Rinaldoni.

La segreteria provinciale resterà in carica per i prossimi 5 anni e avrà anche il compito di partecipare al consiglio regionale per scegliere nel futuro prossimo i componenti della segreteria regionale. Nel corso del congresso sono state rimarcate le sempre maggiori tutele che il Conapo offre ai propri iscritti e ai loro familiari. A partire da quelle legali, da quelle legate alla responsabilità civile contro terzi, a quelle legate agli infortuni durante il servizio incluso il rischio in itinere, alle varie collaborazioni istituite con diverse associazioni per tutti i servizi legati all’assistenza fiscale e ai servizi di patronato.

