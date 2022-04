Sergio ed Elide,

insieme da 60 anni

ANNUNCIO - Gli auguri dei familiari alla coppia di Montecassiano per il prestigioso anniversario

Sergio Fabbracci ed Elide Montironi festeggiano oggi 60 anni di matrimonio. Si sono sposati il 23 aprile 1962 nella chiesa di Santa Teresa a Sambucheto. Sergio, 89 anni, da giovane ha vestito la divisa da carabiniere a cavallo, poi ha lavorato per molti anni alla fratelli Guzzini di Recanati. Elide, 87 anni, fin da piccola ha lavorato come sarta.

Vivono a Montecassiano fin dal loro matrimonio. A loro, in questa giornata speciale, vanno i migliori auguri dei familiari.

