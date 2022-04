Donna cade lungo il sentiero,

soccorsi all’Abbadia di Fiastra

SOS - I vigili del fuoco l'hanno raggiunta e sistemata su di una barella. Non sarebbe in condizioni gravi

23 Aprile 2022 - Ore 22:31 - caricamento letture

Donna soccorsa all’Abbadia di Fiastra dopo essere scivolata lungo un sentiero nel bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. La richiesta di soccorso è arrivata alle 19,30, le operazioni per individuare il punto in cui si trovava la donna e raggiungerla hanno richiesto parecchio tempo. Intorno alle 22,15 i vigili del fuoco, dopo aver raggiunto la donna e averla sistemata su di una barella (non sarebbe in condizioni gravi) stavano operando per riportarla sul sentiero. Sul posto c’è una ambulanza del 118 che provvederà alle cure del caso.



