PORTO RECANATI - Il ministero ha accolto il piano proposto dal Comune. 17 videocamere di cui due con lettura intelligente

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2021 dei comuni ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. E tra i progetti accolti (416) c’è quello di Porto Recanati. Il Comune ha ottenuto fondi per la video sorveglianza pari a 20mila euro, per un progetto totale che prevede la spesa di 40mila euro (progetto co-finanziato al 50% dal Comune). Saranno installate 17 telecamere di cui 2 Ocr (consentono la lettura e l’identificazione tramite apposito software delle targhe).

«L’installazione di ulteriori telecamere – dice il sindaco Andrea Michelini – avrà come obiettivo la tutela della sicurezza dei nostri concittadini e consentirà di videosorvegliare zone della nostra città che sono purtroppo soggette ad atti vandalici o a situazioni di minaccia dell’ordine pubblico, consentendo l’individuazione dei colpevoli di tali atti. Il finanziamento premia l’impegno del funzionario del V settore Polizia Municipale e la progettualità dell’amministrazione comunale che sta lavorando alacremente per reperire ogni possibile risorsa erogata da Enti sovraordinati o prevista nel Pnrr».

