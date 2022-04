“Quando in tv

SANT'ANGELO IN PONTANO - Domani, sabato 23 aprile, alle 21.15 al teatro comunale “Angeletti” l'iniziativa dell'associazione Pro-muoviamo-la vita a favore della clinica oncologica di Ancona

22 Aprile 2022 - Ore 09:31 - caricamento letture

Riprendono le iniziative promosse dall’associazione Pro-muoviamo-la vita. Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 23 aprile, alle 21.15 al teatro comunale “Angeletti” di Sant’Angelo in Pontano, recentemente riaperto al pubblico, con lo spettacolo teatrale della compagnia Lucaroni di Mogliano dal titolo “Quando in tv comandava Topo Gigio”. «Siamo estremamente felici – dichiarano gli associati – di poter ospitare nel nostro paese questo spettacolo che ha già calcato numerosi palcoscenici, riscuotendo sempre un enorme successo di pubblico. Sarà uno spettacolo condotto dal maestro Pietro Romagnoli, accompagnato da suo figlio, che ci permetterà una “full immersion” nei magnifici anni Settanta per riassaporare quel clima di autentica gioia e spensieratezza tipica di quel periodo. Accanto all’aspetto piacevole, occorre sottolineare anche l’aspetto benefico: l’intero ricavato sarà destinato alla clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona – concludono gli organizzatori -. In questo modo si vuol perpetuare, ancora una volta, quel connubio vincente tra solidarietà e amore per la vita in tutte le sue forme tanto caro ad Anna Lisa, fondatrice dell’associazione».

