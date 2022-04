Nuove telecamere nelle frazioni,

fondi dal ministero per Valfornace

FINANZIAMENTO - Saranno installate nella località di San Giusto a Taro, Gallazzano, Colle San Benedetto e Roccamaia, Pontelatrave, Quartignano e Nemi

22 Aprile 2022 - Ore 12:07 - caricamento letture

È stata approvata con decreto della ministra Lamorgese la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai comuni, nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”. Valfornace è rientrato nella graduatoria per un importo complessivo di circa 50mila euro e verrà compartecipato dall’Ente per il 50%: sarà finalizzato alla installazione di telecamere da posizionare in diversi nuclei del paese, dalla località di San Giusto a Taro, passando per Gallazzano, Colle San Benedetto e Roccamaia, Pontelatrave, Quartignano e Nemi. «Il progetto consentirà di tenere sotto controllo un territorio vasto e relativamente poco abitato, con l’obiettivo di monitorare eventuali situazioni di rischio che potrebbero sorgere – afferma il sindaco Massimo Citracca -. L’opera completerà la copertura del territorio comunale, dopo la prima tranche di telecamere istallate nel 2019 nei centri abitati, fornendo in tal modo alle forze dell’ordine ma anche alla cittadinanza uno strumento ulteriore per la sicurezza».

