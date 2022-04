Mondiali di tiro alla fune,

fra gli arbitri il marchigiano Nasso

IRIDATI - Doppio appuntamento per la rappresentativa della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in Alabama e poi nei Paesi Bassi. Il fischietto internazionale nominato responsabile della fase della pesatura al World Championship

Dopo aver conquistato l’argento nella categoria 580 kg mista ai Twif World Outdoor Championships, disputatisi lo scorso anno in Spagna, gli atleti del tiro alla fune della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, la FIGeST, stanno scandando i muscoli per gli impegni outdoor di questo 2022.

A luglio la rappresentativa italiana federale di tiro alla fune outdoor, coordinata dal rappresentante internazionale in Twif, Nicola Cappelletto, parteciperà per la prima volta agli World Games / Giochi mondiali che si svolgeranno, dal 7 al 17 luglio, a Birmingham in Alabama, negli Stati Uniti d’America.

Poi, dal 14 al 18 settembre, i portacolori della nostra Federazione saranno presenti ai Campionati Mondiali di Holten, Paesi Bassi.

Per l’occasione l’arbitro internazionale Andrea Nasso, marchigiano commissario del settore arbitri e giudici del tiro alla fune e fiore all’occhiello del settore, ricoprirà l’incarico di responsabile della fase della pesatura. La prestigiosa nomina per lui è arrivata proprio in questi giorni.

