Med Store Tunit a Montecchio

per chiudere la serie:

«Vogliamo prenderci la semifinale»

VOLLEY A3 - Domenica alle 18 gara 2 dei quarti playoff, lo schiacciatore Pietro Margutti: «Sfida da vincere subito per prepararci al meglio al prossimo turno»

22 Aprile 2022 - Ore 15:09 - caricamento letture

Domenica alle 18 il PalaCollodi ospiterà la gara 2 dei Quarti di Finale di Play Off tra Med Store Tunit Macerata e Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Mercoledì i biancorossi si sono presi la vittoria grazie ad una buona prestazione: dopo essersi divise due set simili, combattuti nel finale, la Med Store Tunit Macerata è riuscita a imporsi contro un avversario che si è confermato ostico, molto forte in difesa e capace di metterà in difficoltà i biancorossi. Potrà essere un fattore in questa seconda sfida il campo ma i ragazzi del coach Domizioli vogliono andare a vincere anche a Montecchio Maggiore.

«Stiamo affrontando uno degli avversari peggiori che potevamo incontrare – ammette lo schiacciatore Pietro Margutti – . Oltre all’esperienza e la qualità di Monopoli, sono forti in difesa, a muro ci hanno messo pressione e sono caratteristiche contro le quali possiamo andare in difficoltà se perdiamo fiducia. Siamo stati bravi a restare concentrati ma sappiamo di poter giocare molto meglio di così anche se non sarà facile in trasferta». Già in campionato si è visto quanto può essere importante il fattore campo, «Sì, al Banca Macerata Forum abbiamo sicuramente una marcia in più, allo stesso modo Montecchio Maggiore sarà un avversario ancora più tosto al PalaCollodi. Dovremo essere bravi a non lasciargli niente, come detto sono una squadra che può metterci in difficoltà con la difesa ma saranno temibili anche in battuta; sarà fondamentale per noi fare bene nel cambio palla». Sapere di avere l’eventuale gara 3 al Banca Macerata Forum è un’opportunità, «Siamo concentrati sulla sfida di domenica. Vogliamo vincere subito per chiuderla e prepararci al meglio al prossimo turno. Abbiamo le qualità per ripeterci anche in trasferta». La sfida tra Med Store Tunit Macerata e Sol Lucernari Montecchio Maggiore sarà visibile in diretta streaming sul sito legavolley.tv a partire dalle ore 18.

