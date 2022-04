Macerata imbiancata dalla grandine

(Foto/Video)

MALTEMPO - Precipitazione breve e abbondante intorno alle 13

22 Aprile 2022 - Ore 13:34 - caricamento letture Il video della grandinata

Improvvisa grandinata intorno alle 13 a Macerata e in diversi comuni della provincia. Le precipitazioni abbondanti hanno colto di sorpresa i maceratesi ma hanno avuto una durata molto breve ma in molti hanno immortalato il paesaggio e i chicchi di grandine con foto e video. Non sono stati registrati interventi dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA