«Il lupo che venne a colazione» (Foto)

POLLENZA - Una coppia ha visto l'animale entrare in giardino: «La recinzione di cemento è bassa, l'ha attraversata ed è venuto a passeggiare dentro. Poi se n'è andato verso il bosco»

22 Aprile 2022 - Ore 18:02

Fanno colazione in divano e di fronte a loro, nel giardino di casa, sbuca un lupo. È l’esperienza vissuta ieri mattina all’alba da Michele e dalla sua compagna, nella frazione Rotelli di Pollenza.

Il tempo di prendere il telefono e riprendere la scena, più unica che rara. In precedenza un altro passaggio, immortalato da una fototrappola.

«Stavamo facendo colazione e il lupo ci è venuto a trovare. Avanti la vetrata della sala, praticamente a cinque metri da noi, è passato questo lupo. La recinzione di cemento è bassa, l’ha attraversata ed è venuto a passeggiare dentro. Poi se n’è andato – racconta Michele -. A circa cento metri dalla mia abitazione c’è una piccola fattoria. Forse è andato prima là ed è passato di qua per andare in un bosco verso Pollenza, penso a rifugiarsi e a dormire. L’ho visto fino a circa trecento metri da casa – conclude Michele -. È passato anche un mese e mezzo fa. Non così vicino ma quasi a cento metri. Sono un appassionato di natura e quindi ho posizionato una fototrappola nei pressi di casa».

