Lavori al laghetto dei Giardini,

«Consumo d’acqua ridotto

grazie al sistema di filtraggio»

MACERATA - In corso la taratura dell'impianto dopo problemi legati a rifiuti che ostruiscono le bocche di aspirazione. L'assessore Renna: «Probabilmente serviranno anche alcune griglie»

21 Aprile 2022 - Ore 17:02 - caricamento letture

Al via i lavori al laghetto dei Giardini Diaz di Macerata: si tratta di realizzare la calibratura del nuovo sistema di filtraggio delle acque entrato in funzione alcuni mesi fa. L’assessore con delega ai Parchi pubblici, Paolo Renna: «Grazie al nuovo sistema è diminuito il consumo di acqua, purtroppo può succedere che rifiuti di vario genere ostruiscano le bocche che aspirano l’acqua e dobbiamo intervenire». Ed è ciò che ha portato ai lavori iniziati in questi giorni che partono dallo svuotamento della vasca per poi proseguire con la traratura dell’impianto. «Con tutta probabilità l’intervento richiederà anche l’installazione di alcune griglie per evitare, come già successo, che rifiuti di vario genere ostruiscano le bocche che aspirano l’acqua – continua Renna -. Grazie al sistema di filtraggio in questi mesi il consumo di acqua è diminuito enormemente rispetto al passato».

