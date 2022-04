I campionati di scherma

per rilanciare il territorio

PIEVE TORINA - Il 24 e 25 aprile il palazzetto dello sport ospiterà i tornei regionali Under 14 e la gara promozionale del Gran prix Esordienti. Scenderanno in pedana circa 200 bambini dai 6 ai 14 anni

21 Aprile 2022 - Ore 13:00 - caricamento letture

Pieve Torina rilancia il proprio territorio ospitando il 24 e 25 aprile i campionati regionali di scherma under 14 e la gara promozionale del Gran prix Esordienti. Nel palazzetto dello sport ricostruito grazie al sostegno della fondazione Francesca Rava scenderanno in pedana circa 200 bambini dai 6 ai 14 anni. L’iniziativa è stata organizzata grazie alla volontà e l’impegno del sindaco Alessandro Gentilucci, del presidente del comitato regionale Marche della Fis Stefano Angelelli e della Macerata Scherma, che hanno scelto questo sport per dare nuova linfa ad un territorio martoriato dal sisma e dalla lentezza della ricostruzione.

Nella due giorni di scherma scenderanno in pedana i giovani atleti di tutte le società schermistiche marchigiane, dai più piccoli schermidori che gareggiano con il fioretto in plastica ai ragazzi fino a 14 anni con le specialità olimpiche del fioretto e della spada. Le gare avranno inizio domenica 24 alle 10 e termineranno lunedì 25 alle 17 circa. Un’occasione per tutti di visitare il territorio ai piedi dei monti Sibillini e di assaggiare le specialità locali disponibili nel palazzetto dello sport. L’ingresso del pubblico sarà libero fino al completamento della capienza dell’impianto e soggetto alle norme di sicurezza previste dai protocolli anticovid in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA