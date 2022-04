Av3, da Ancona la nuova dirigente:

una scelta fatta dalla Corsi

SANITA' - Laura Donnini lavorerà in amministrazione. Nel capoluogo dorico era referente del settore Controllo di gestione. Da ieri ha preso servizio in provincia, la duratà dell'assegnazione è di un anno

21 Aprile 2022 - Ore 19:41 - caricamento letture

Lascia la sede di Ancona dell’Asur per Macerata: a fare il percorso indicato è Laura Donnini, fino a pochi giorni fa referente del settore Controllo di gestione dell’Asur ed ora, da un paio di giorni, a Macerata come dirigente amministrativa.

Si tratta di un incarico che avrà durata di un anno e che è appena stato pubblicato all’albo pretorio dell’azienda sanitaria regionale. Nessuna decisione piovuta dall’alto, ma – a leggere la determina firmata dalla direttrice regionale dell’Asur Nadia Storti – richiesta nominativa arrivata dalla direttrice dell’Area Vasta 3 dell’Asur Daniela Corsi. Nell’atto non è detto nulla quanto al settore che seguirà Laura Donnini, probabilmente sarà lo stesso che aveva in affidamento ad Ancona quindi il Controllo di gestione. Cosa sottintenda l’arrivo di una dirigente che si occupa di controllo della spesa è difficile dire. Si può anche immaginare che l’arrivo di una dirigente da Ancona possa aver suscitato qualche amarezza tra gli aspiranti dirigenti maceratesi, in quegli uffici che pure – nel corso dei decenni – hanno formato alcuni quadri dirigenti. Si tratta di un comando a tempo determinato, di un incarico di fiducia che la direttrice dell’Av3 Daniela Corsi – si legge chiaramente nella determina firmata dalla dg Nadia Storti e controfirmata dalla staff dirigenziale Asur – ha affidato a Laura Donnini che ha preso servizio da ieri in quel di Macerata.

(l. pat.)

