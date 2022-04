Appignano, torna la “Fiera d’aprile”

APPUNTAMENTO per domenica 24. Si svolgerà dalle 8 alle 20 e le circa 90 bancarelle saranno disposte nelle vie che circondano il centro del paese

21 Aprile 2022 - Ore 12:49 - caricamento letture

Domenica 24 aprile torna ad Appignano la tradizionale “Fiera d’aprile” che da tantissimi anni intrattiene gli appignanesi e i cittadini dei paesi vicini. Dopo gli anni più complessi del Covid, anche questi piccoli momenti di svago diventano importanti per una comunità che torna a vivere. Le bancarelle presenti saranno circa 90 e come ogni anno offriranno ai visitatori diverse tipologie merceologiche tra cui fare shopping: ci saranno stand di abbigliamento, articoli per la casa, giochi per bambini, materiale per animali e tanto buon cibo. Non mancheranno, infatti, le bancarelle di street food e quelle dove acquistare i prodotti agro-alimentari del territorio. La fiera si svolgerà dalle 8 alle 20 e le bancarelle saranno disposte nelle vie che circondano il centro del paese. Nel corso della giornata saranno aperti e a disposizione dei visitatori i ristoranti di Appignano, dove si potranno gustare le specialità locali. «Per partecipare alla classica “Fiera d’aprile” è necessario il green pass base – conclude il Comune -. Ci saranno controlli a campione e i dispositivi di sicurezza saranno obbligatori dove sussiste assembramento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA