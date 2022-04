Tentata estorsione hard,

calciatore patteggia 20 mesi

MACERATA - Tre uomini avevano cercato di ottenere cinquemila euro dietro la minaccia di inviare foto al marito di lei. Oggi l'udienza davanti al gup per l'ultimo degli imputati, di San Severino

Tentata estorsione hard ad una donna, calciatore della Settempeda patteggia un anno e 8 mesi dal gup. Imputato il 35enne Matteo Mulinari, settempedano, che era accusato di aver cercato di ottenere 5mila euro da una donna insieme ad altre due persone, il 62enne Stefano Palasciani, di Roma, e il 49enne Andrea Ignazi, fermano. Tutti e tre erano stati arrestati a maggio del 2020.

La donna aveva riferito ai carabinieri di essere finita nel mirino di tre persone che le avrebbero chiesto del denaro dicendo che altrimenti avrebbero inviato al marito della donna presunte foto di una sua relazione extraconiugale. I carabinieri ricevuta la denuncia si erano appostati per osservare il momento della consegna del denaro, che doveva avvenire nella zona del cinema Multiplex di Piediripa, a Macerata. Oggi Mulinari ha patteggiato un anno e 8 mesi davanti al giudice Domenico Potetti. Ignazi aveva patteggiato 1 anno e 10 mesi in fase di indagine e Palasciani aveva patteggiato 1 anno, 8 mesi e 400 euro di multa in una precedente udienza.

