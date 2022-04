NarrandoNarrando,

al Piermarini un laboratorio

di storytelling per le imprese

MATELICA - Il progetto di Bottega Teatro Marche andrà in scena venerdì alle 18

“NarrandoNarrando Laboratorio di storytelling per le Imprese”. E’ il titolo dell’iniziativa di Bottega Teatro Marche che andrà in scena venerdì alle 18 nel Foyer del teatro Piermarini di Matelica. Il progetto è aggiudicatario del bando del Consorzio Marche Spettacolo TOHC! Teatri Oggi Hub di Comunità ed è realizzato con il patrocinio del Comune . All’incontro di presentazione prenderanno parte Katiuscia Cassetta, presidente del Consorzio Marche Spettacolo, Giovanni Ciccardini, assessore alla cultura del Comune di Matelica; Diego Mingarelli ceo di Diasen e vicepresidente del Entepreneurship & Sme Commitee di Business Europe; Cesare Catà, storyteller e Paola Giorgi, direttore artistico di Bottega Teatro Marche. “NarrandoNarrando Laboratorio di Storytelling per le Imprese” è indirizzato alle imprese del territorio e si sviluppa attraverso una attività laboratoriale finalizzata ad apprendere strumenti atti allo sviluppo dell’innovazione nel linguaggio del marketing.

«Uno dei punti emergenti nelle moderne strategie di marketing – spiegano gli organizzatori – è lo storytelling: i consumatori del terzo millennio non comperano cose, acquistano storie. Tra le varie discipline teatrali si annovera anche l’arte del raccontarsi, punto di incontro tra tecnica e creatività, vita e palcoscenico. Nel progetto i due ambiti, il teatrale ed il produttivo, mettono a fattor comune elementi quali l’adesione al territorio che abitano e che ne ha influenzato lo sviluppo aprendosi ad una innovazione reciproca dei linguaggi». Sono previsti due distinti laboratori che si terranno nel teatro Piermarini di Matelica e Auditorium Benedetto XIII di Camerino che si snoderanno in un preciso percorso di quattro incontri di due ore ciascuno; un format formativo approfondito già verificato in altre attività similari e gradito agli imprenditori che diventano attori protagonisti della creazione e narrazione delle loro storie, non solo recettori di tecniche che vengono trasmesse. Il laboratorio sarà coordinato da Andrea Anconetani, dottore in pedagogia e formazione artistica e musicale, docente, con Cesare Catà, dottore di ricerca in Filosofia del Rinascimento, scrittore e storyteller.

«Il progetto – continuano ancora gli organizzatori – oltre ad unire il teatro e l’impresa, intende trasmettere il concetto del teatro come luogo centrale di una comunità, in cui tutti gli ambiti in cui se ne esplica il concetto possono trovare una casa, una collaborazione, uno stimolo. È la genesi stessa della diffusione dei Teatri Storici delle Marche, di cui il Teatro Piermarini è preziosa testimonianza, che ci riporta alla centralità dei teatri nei contesti civili, sociali e culturali in cui agisce. Il nostro progetto intende anche approfondire il rapporto tra il pubblico (Il Teatro Piermarini, come tutti i teatri storici delle Marche, è Comunale) e il privato raccogliendo una pratica ante litteram che i consorziati o condomini hanno messo in pratica a fine 800 per la edificazione dei Teatri Storici che sono nati grazie all’intervento dell’aristocrazia prima e della borghesia poi. NarrandoNarrando inoltre intende rafforzare il rapporto tra il Teatro, inteso sia come linguaggio che come luogo di attività e le imprese locali, in un percorso di audience development caratterizzato da un utilizzo dinamico ed innovativo degli spazi dei Teatri Piermarini di Matelica e Benedetto XIII di Camerino».

