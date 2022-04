Alla Sangiustese il derby col Montefano,

Triana e Titone fanno sognare il Valdichienti

ECCELLENZA - Un'incornata di bomber Iori trascina i rossoblu nella sfida tutta maceratese. I due attaccanti guidano i ragazzi di Bolzan vicino alla zona playoff firmando il successo sull'Atletico Azzurra Colli

20 Aprile 2022 - Ore 19:00 - caricamento letture

Il Valdichienti Ponte batte all’inglese (2-0) l’Atletico Azzurra Colli e aggancia momentaneamente la zona playoff, agguantando a quota 43 la Jesina, in campo ora contro l’Urbino. Al Comunale di Villa San Filippo, grazie a due colpi di testa sugli sviluppi di calci piazzati nel secondo tempo, Triana e Titone stendono la formazione picena, avanti di appena quattro lunghezze. I ragazzi di Bolzan cercheranno di confermarsi nei quartieri alti del campionato di Eccellenza domenica prossima in casa della capolista Vigor Senigallia.

Nel turno infrasettimanale, la Sangiustese vince il derby maceratese contro il Montefano: bomber Iori decide la sfida del La Croce di Montegranaro con un tuffo di testa in avvio di gara sugli sviluppi di un corner. I rossoblu di mister Viti ritrovano il successo e riacciuffano proprio i viola di Menghini a quota 41, appena sotto la zona playoff. Sfide difficili per le due rappresentanti del calcio locale nel prossimo turno, entrambe affrontano squadre che le precedono in graduatoria. Il Montefano ospiterà l’Atletico Ascoli di mister Giandomenico, mentre la Sangiustese sarà di scena nella tana della Forsempronese. La cronaca. Alla prima occasione la Sangiustese realizza il gol partita: all’11’ Iacoponi batte un corner sul quale l’attaccante si avventa di testa. Una decina di minuti più tardi Mercurio libera sull’iniziativa di Ercoli. La ripresa si accende dopo la mezz’ora. Al 33’ Bentivogli salva sulla conclusione di Iori, al termine di una ripartenza. Cinque minuti dopo dubbio episodio in area rossoblu: contatto tra Monserrat e Bonacci, ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per un calcio di rigore. A ridosso del 90’ il Montefano sfiora il pareggio con Zannini, che manda di un soffio a lato dopo aver anticipato Barufaldi. Il portiere locale è sicuro anche nel recupero, quando neutralizza un destro di Latini.

Il tabellino di Sangiustese – Montefano 1-0:

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Stortini, Juvalè, Pagliarini, Monserrat, Casati, Ciucani (47’ s.t. Tarulli), Iori (35’ s.t. Zira), Iacoponi (45’ s.t. Doci), Ercoli (28’ s.t. Tassi). A disp.: Amico, Filosa, Cheddira, Merzoug, Olivieri. All.: Viti.

MONTEFANO: Bentivogli, Pigini, G. De Luca (20’ s.t. E. De Luca), Mercurio, Orlietti, Carotti (11’ s.t. Alla), Kerjota (11’ s.t. Storani), Guzzini (24’ s.t. Zannini), Latini, Palmucci (38’ s.t. M. Camilloni), Bonacci. A disp.: Barbato, Galassi, Gigli, F. Camilloni. All.: Menghini.

TERNA ARBITRALE: Chiarotti di Macerata (Amorello di Pesaro – Principi di Ancona)

RETE: 11’ p.t. Iori

NOTE: ammoniti: Iori, Palmucci, Mercurio. Angoli: 4-1.

Il tabellino di Valdichienti Ponte – Atletico Azzurra Colli 2-0:

VALDICHIENTI PONTE: Mallozzi, Frinconi, Cernetti, David Nasif, Borgese, Comotto, Triana, Ciccarelli, Titone, Trillini, Fioretti. A disp.: Rossi, Drudi, Colonna, Sfasciabasti, Lattanzi, Guercio, Rapagnani, Del Brutto, Papa. All.: Bolzan.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Cancrini, Filipponi, Vallorani, Alfonsi, Fazzini, Rozzi, Ingredda, Iachini, Santoni. A disp.: Capriotti, Toscani, Spadoni, Zandro, Gagliardi, Renzi, Giorgio, Del Marro, Filiaggi. All.: Amadio.

TERNA ARBITRALE: Cheppa di Biella (Tidei di Fermo – Pizzuti di Macerata)

RETI: 55’ Triana, 68’ Titone

© RIPRODUZIONE RISERVATA