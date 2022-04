La corale Bonagiunta

compie 40 anni e fa festa

con un concerto-evento

SAN GINESIO - Il 24 aprile all'auditorium Sant'Agostino saranno riproposti i brani della prima esibizione. A dirigere i vari maestri che si sono susseguiti alla direzione nel corso degli anni

Quarant’anni di coro, un traguardo importante nella storia di un gruppo che condivide la passione per il canto, ma anche un forte sentimento di amicizia. Era il 24 aprile 1982 quando la Corale Bonagiunta, di San Ginesio, iniziò il suo percorso con il primo concerto. A distanza di 40 anni, il 24 aprile 2022, festeggerà con un evento che prevede l’esecuzione degli stessi brani di quella prima esibizione.Il concerto si svolgerà all’auditorium di Sant’Agostino, alle 17, a San Ginesio.

In questi 40 anni la Corale ha attraversato diverse fasi, scandite dal susseguirsi di diversi maestri che hanno lasciato la loro impronta forgiandone la personalità. E questi maestri si alterneranno nella direzione del concerto-evento del 24 aprile. I brani saranno inoltre intervallati da video realizzati dal Coro in alcune location marchigiane. La Corale ha inoltre invitato alla manifestazione tutti gli ex-coristi, persone amiche che hanno condiviso, per breve o lungo periodo, la gioia del cantare insieme.

