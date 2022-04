Bancomat evoluto a Valfornace

«Massima attenzione al cratere»

CREDITO - Intesa San Paolo ha attivato il nuovo sportello in piazza Vittorio Veneto

19 Aprile 2022 - Ore 12:11 - caricamento letture

E’ operativo da alcuni giorni il nuovo sportello Mta evoluto in piazza Vittorio Veneto a Valfornace. Lo rende noto Intesa San Paolo. «Nel nuovo punto operativo – si legge in una nota – oltre ai prelievi, è possibile accedere in modo semplice, veloce e sicuro versamenti in contanti, un’ampia gamma di operazioni di pagamento – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche – e servizi come bonifici e Mav. A disposizione della clientela vi è inoltre la vicina filiale di Pieve Torina, sotto la cui gestione ricade l’Mta di Valfornace.

Nell’ottica della riorganizzazione degli sportelli sull’intero territorio nazionale Intesa Sanpaolo ha ritenuto di riservare una attenzione peculiare alle aree montante nell’ambito del cratere sismico appunto con l’installazione di un nuovo bancomat evoluto in località Valfornace e mantenendo quello già operativo a Fiastra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA