Un compleanno per beneficenza,

i regali sono le donazioni

al Bambino Gesù di Roma

L'INIZIATIVA del festeggiato, Francesco Baroni di Caldarola: ha organizzato una cena invitando una settantina di amici, il ricavato devoluto all'ospedale pediatrico

18 Aprile 2022 - Ore 11:18 - caricamento letture

Una consuetudine rispettata, un fine nobile, una cena con musica per festeggiare un compleanno con una serata in allegria all’insegna della beneficenza. Si è svolta al ristorante Officina dei Sapori di Belforte l’iniziativa organizzata dal festeggiato, Francesco Baroni di Caldarola.

Ogni invitato, circa una settantina di persone, non porta il classico regalo ma una cassettina per le offerte. Il ricavato viene donato a chi ne ha bisogno: due anni fa ai terremotati, l’anno scorso al Salesi di Ancona e quest’anno all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, reparto Ricerca oncologica, di Roma. «Sono genitore anch’io e poter contribuire a questa ricerca mi rende positivo per un futuro, perché i bambini sono il nostro futuro – racconta Baroni-. Ricordiamo che “Nelle fiabe non si insegna ai bambini che esistono i draghi, ma si insegna che si possono sconfiggere.”».

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA