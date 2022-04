Tragedia a Belforte,

uomo si spara col fucile

LA VITTIMA è un 77enne. Intorno alle 18,15 di oggi pomeriggio è entrato in bagno e ha compiuto il drammatico gesto. I familiari hanno chiamato il 118 ma ormai non si poteva fare più nulla

18 Aprile 2022

Si spara con il fucile, morto uomo di 77 anni. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Belforte. Intorno alle 18,15 l’uomo, secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, è entrato nel bagno della sua abitazione. Con sè ha portato un fucile che ha poi usato per spararsi. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari che hanno chiamato i soccorsi. Il 118 è arrivato sul posto nella speranza di poter salvare la vita al 77enne ma quando sono entrati in casa e hanno trovato il corpo dell’uomo ormai non c’era niente che si potesse fare. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino. Il gesto sarebbe legato a motivi di salute. La salma restituita alla famiglia per fare il funerale.



