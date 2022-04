Goleada Amatori Appignano:

poker di Castaneda nel 10 a 0

Sei gol anche per l’Union Picena

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E LA SQUADRA - I biancorossi guidati da Marsciani non fanno sconti al Corridonia Fc. Protagonista l'attaccante, autore di quattro reti. I giallorossi esultano con un punteggio tennistico contro la Giovanile Nicolò Ceselli e salgono al secondo posto, troppo lontani per impensierire la capolista Promos, che a sua volta vince 3 a 2 contro la Lorese

di Michele Carbonari

Nono turno del girone E di Terza categoria: roboante e storica vittoria degli Amatori Appignano. I biancorossi vincono 10 a 0 contro il fanalino di coda Corridonia Fc: mattatore di turno bomber Castaneda, che firma un poker. C’è spazio anche per le doppiette di Iobbi e Francioni, oltre alle marcature personali di Chacon e Pioni. I ragazzi di Marsciani occupano l’attuale ultimo posto della griglia playoff, guidata dall’Union Picena (al pari del Pievebovigliana, rinviata la partita in casa della Boca Civitanova), anch’essa protagonista di un largo successo. Tennistico il 6 a 1 inflitto in trasferta alla Giovanile Nicolò Ceselli grazie alla tripletta di Ramadori (tap in, di testa su cross di Paoltroni e a tu per tu con il portiere), alla doppietta del subentrato Lauteri (destro di prima intenzione ad incrociare all’angolino basso e punizione dal limite) e al colpo di testa di Bonfigli ad aprire le danze. In piena corsa per gli spareggi anche l’Academy Civitanovese, forte del tris nella tana del Camerino Castelraimondo: decisivi Diomedi (da fuori all’incrocio), Stoppo (su cross di Chierichetti) e Chierichetti stesso (rigore).

Corsa solitaria, invece, per la capolista Promos, che sta facendo un campionato a parte. La capolista guidata da Morresi va due volte sotto in casa contro la Lorese ma trova sempre la forza di rimontare fino a conquistare il bottino pieno (3-2). A segno Ciavattini (sinistro al volo ad incrociare all’angolino basso), Scoppa (di testa) e Albano Elmazi (penalty). Grazie al 2 a 1 interno sul Serralta il Colbuccaro alimenta le proprie speranze playoff, trascinato da Rocco (sugli sviluppi di un angolo) e Luciani (a tu per tu con il portiere). Pari e patta fra Sforzacosta e Giovanile Corridoniense. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con Raponi (tap in) e Bartolacci (al volo da fuori), i padroni di casa trovano l’equilibrio nella ripresa dopo l’espulsione dell’estremo difensore avversario, trascinati da Infussi e Daniele Leonangeli (entrambi serviti da Razgui).

Nel girone C rallenta il Fabiani Matelica, seconda forza del torneo, che di rigore divide la posta in palio fra le mura amiche con il Real Vallone. Cala il tris invece l’Urbanitas Apiro, alla Virtus Corinaldo, per consolidare la zona playoff: determinanti Ciampichetti (incornata) e Piergentili (doppietta, servito da Mastrolorenzi e di testa su cross di Filipponi). Nel gruppo F il Monte San Martino perde sia lo scontro diretto con la Nuova Faleria, sia il secondo posto in classifica, proprio a vantaggio degli avversari di giornata (che vincono all’inglese). I biancocelesti di Bottoni si rammaricano per i tre gol annullati per fuorigioco.

La squadra della settimana: Amatori Appignano. La formazione allenata da mister Marsciani dilaga realizzando la bellezza di dieci reti, mantenendo la porta inviolata, confermandosi una squadra solida in tutti i reparti e capace di giocarsi fino alla fine un posto per i playoff. Spicca il poker dell’attaccante Castaneda.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (nona giornata di ritorno):

Amatori Appignano – Corridonia 10-0

Colbuccaro – Serralta 2-1

Camerino – Castelraimondo – Academy Civitanova 0-3

Giovanile Nicolò Ceselli – Union Picena 1-6

Promos – Lorese 3-2

Sforzacosta – Giovanile Corridoniense 2-2

Boca Civitanova – Pievebovigliana (rinviata)

CLASSIFICA: Promos 51, Union Picena e Pievebovigliana 42, Academy Civitanovese 40, Amatori Appignano 37, Giovanile Corridoniense e Colbuccaro 36, Camerino Castelraimondo 35, Lorese 34, Serralta 23, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Boca Civitanova 8, Corridonia Fc 6.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (settima giornata di ritorno):

Nuova Faleria – Monte San Martino 2-0

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 61, Nuova Faleria 49, Monte San Martino 48, Tirassegno 46, Ponzano Giberto e Montelparo 43, Atletico Monte Urano 40, Audax Montegiorgio 28, Servigliano e Save the Youths 27, Torrese 25, Spes Valdaso 20, Lapedonese 17, Grottese 14, Union Calcio 12, Campiglione Monte Urano 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (nona giornata di ritorno):

Fabiani Matelica – Real Vallone 1-1

Urbanitas Apiro – Virtus Corinaldo 3-0

CLASSIFICA: Valle del Giano 52, Fabiani Matelica 46, Misa 44, Ostra 41, Real Vallone e Urbanitas Apiro 39, Rosora Angeli e Real Sassoferrato 34, Corinaldo 32, Renato Lupetti 19, Galassia Sport e Poggio San Marcello 18, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

