Pirotecnico 3 a 3 fra Casette e Matelica

Manita dell’Elfa Tolentino

Il Cska ringrazia Moriconi

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Termina in parità il big match di giornata. Forti della cinquina al Pioraco i ragazzi di Eleuteri si portano a meno cinque dalla vetta biancorossa. Il difensore centrale realizza una doppietta e trascina i suoi nello scontro diretto contro il San Biagio

di Michele Carbonari

Termina in parità il big match della nona giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria. Pirotecnico il 3 a 3 con cui finisce lo scontro diretto fra il Casette Verdini, terzo, e il Matelica, capolista.

I ragazzi di Lattanzi si portano sul 3 a 1 trascinati dalla doppietta di Cirulli (assist di Di Francesco e di Russo) e dal gol dello stesso Russo. Sulla sponda biancorossa, spicca il bis personale anche del difensore centrale Ferretti, che apre e chiude le marcature ospiti (nel mezzo il rigore di Albanese). La leader vanta ora cinque punti sull’Elfa Tolentino, che rifila altrettante reti al Pioraco (vano il bel gol in semirovesciata del subentrato Troppo), che ora resta penultimo in classifica. Gli uomini di Eleuteri mostrano la manita grazie alle doppiette di Buresta (tap in e da fuori) e di Massucci (rigore e palla all’incrocio) e al guizzo di Zuffati (al termine di un’azione corale). Tengono il passo anche Appignanese e Montemilone Pollenza. Un rigore di Tarquini (conquistato da Cappelletti) alla mezz’ora del primo tempo stende il Villa Musone, mentre Cotica si affida ai due bomber Garbuglia (penalty) e Maccioni (in mischia sugli sviluppi di un angolo) per espugnare all’inglese Cascinare. Si infiamma la lotta per non retrocedere.

Il centrale di difesa Moriconi trascina il Cska Amatori Corridonia con una doppietta (di testa su angolo e rigore) e mette ko il San Biagio. Gli uomini di Pagnanini scavalcano sia il Pioraco che il San Claudio, che in dieci strappa un punto nella tana dell’Urbis Salvia, al terzo pareggio consecutivo a reti inviolate. Di misura i successi interni di Caldarola e Settempeda, tranquille a metà graduatori, nei derby dell’Alto Maceratese. Arajdinosky trascina i ragazzi di Dell’Erba nella sfida contro il Camerino, mentre la punizione di Farroni decide il match del Soverchia contro la Folgore Castelraimondo.

La top 11 (4-3-3): Balianelli (Villa Musone); Olivieri (San Claudio), Moriconi (Cska Amatori Corridonia), Ferretti (Matelica), Compagnucci (Appignanese); Russo (Casette Verdini), Arajdinosky (Caldarola), Farroni (Settempeda); Buresta (Elfa Tolentino), Garbuglia (Montemilone Pollenza), Danchivskyi (Urbis Salvia). All.: Pagnanini (Cska Amatori Corridonia).

Il personaggio della settimana: Daniele Moriconi (Cska Amatori Corridonia). Il difensore centrale trascina la squadra sulle spalle e con una doppietta da vero attaccante (colpo di testa e rigore) trascina i suoi in un match fondamentale contro il San Biagio ultimo in classifica, alimentando le speranze salvezza diretta.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (nona giornata di ritorno):

Caldarola – Camerino 1-0

Cska Amatori Corridonia – San Biagio 2-1

Elpidiense Cascinare – Montemilone Pollenza 0-2

Elfa Tolentino – Pioraco 5-1

Appignanese – Villa Musone 1-0

Casette Verdini – Matelica 3-3

Settempeda – Folgore Castelraimondo 1-0

Urbis Salvia – San Claudio 0-0

CLASSIFICA: Matelica 53, Elfa Tolentino 48, Casette Verdini 45, Appignanese e Montemilone Pollenza 43, Caldarola 37, Settempeda 33, Folgore Castelraimondo 31, Camerino 30, Elpidiense Cascinare e Urbis Salvia 28, Villa Musone 25, Cska Amatori Corridonia 23, San Claudio 22, Pioraco 21, San Biagio 18.

