Montefano sogna i playoff

con un super Bonacci

Rallentano Valdichienti e Sangiustese

ECCELLENZA - Il capitano viola realizza una doppietta e stende l'Urbania. I ragazzi di Menghini si portano a due punti dalla Jesina e allungano sulle altre due maceratesi. I ragazzi di Bolzan non vanno oltre l'1 a 1 di Grottammare, mentre i rossoblu di Viti scivolano ad Urbino

16 Aprile 2022 - Ore 18:43

Un super capitan Bonacci realizza una doppietta e trascina il Montefano a ridosso della zona playoff nel campionato d’Eccellenza. L’attaccante viola, al Dell’Immacolata, nel finale, decide il match contro l’Urbania. In avvio di secondo tempo è il portiere Ducci a tenere a galla gli ospiti (prima proprio su Bonacci e poi su Kerjota), ma nulla può proprio sullo scatenato capitano del Montefano: al 31′ sblocca di destro a fil di palo in area e al 40′ raddoppia di mancino ad incrociare. Grazie al successo odierno i viola di mister Menghini si portano a soli due punti dalla Jesina e quindi dagli spareggi promozione. Lo stesso obiettivo di Valdichienti Ponte e Sangiustese, che nel turno pasquale rallentano. I ragazzi di Bolzan non vanno oltre l’1 a 1 a Grottammare, penultimo in classifica, che passa in vantaggio con il tiro dalla lunga distanza di Palestrini. Pareggia al tramonto del primo tempo Fioretti, su rigore. I rossoblu di Viti, invece, scivolano a Urbino. I padroni di casa passano in vantaggio dagli undici metri (Calvaresi), penalty causato da un tocco di mano in area di Monserrat, in barriera. Il 2 a 0 arriva in contropiede e porta la firma di Pierucci, il quale infila Barufaldi sul secondo palo. Troppo tardiva la reazione ospite concretizzata da bomber Iori (rigore conquistato da Zira).

Il tabellino di Montefano – Urbania 2-0:

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco, G. De Luca (45′ s.t. Pigini), Mercurio, Orlietti, Alla (24′ s.t. Guzzini), Kerjota, Carotti, Dell’Aquila (34′ s.t. Latini), Palmucci (41′ s.t. Zannini), Bonacci (43′ s.t. E. De Luca). A disp.: Barbato, Galazzi, F. Camilloni, Storani. All.: Menghini.

URBANIA: Ducci, Rossi (35′ s.t. Lucciarini), Tuci, Giovanelli, Renghi, Temellini, Caselli (22′ s.t. Sema), Brisigotti (38′ s.t. Fiorucci), Fraternali, Farias, Cantucci (35′ s.t. Patrignani). A disp.: Pagliardini, Colarieti, Calabresi, Bicchiarelli. All.: Tasso.

TERNA ARBITRALE: Bini di Macerata (Gasparini di Macerata – Frapiccini di Macerata)

RETI: 31′ s.t. e 40′ s.t. Bonacci

NOTE: ammoniti: Dell’Aquila, Orlietti e Tuci. Angoli: 7-5.

Il tabellino di Grottammare – Valdichienti Ponte 1-1:

GROTTAMMARE: Palanca, A. Fiscaletti, Piunti (42′ Mballo), Quero, Traini, Ruggieri, Manni (90′ Jallow), S. Fiscaletti, Maya (66′ Todisco), Palestini, De Panicis. A disp.: Fatone, Orsini, Morelli, Haxhiu, Pomili, Daffeh. All.: Stallone.

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Cernetti, David Nasif, Borgese, Comotto, Triana, Sfasciabasti, Del Brutto, Trillini, Fioretti. A disp.: Mallozzi, Colonna, Drudi, Lattanzi, Ciccarelli, Avallone, Guercio, Rapagnani, Titone. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Pazzarelli di Macerata (Raschiatore di San Benedetto – Bejko di Jesi)

RETI: 20′ Palestrini, 45′ Fioretti

NOTE: Maya, Quero, Orsini, De Panicis, Fioretti. Espulso: Traini (al 94′)

Il tabellino di Urbino – Sangiustese 2-1:

URBINO: D. Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Giovane, Pierucci (16′ s.t. Fontana), Calvaresi (50′ s.t. Mattioli), Mainardi (46′ s.t. Rossi), De Angelis, Morani. A disp.: A. Stafoggia, Manuelli, Cenerini, Renzi, Raiola, Pagnoni. All.: Ceccarini.

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Stortini (27′ s.t. Iacoponi), Iuvalè (39′ s.t. Casati), Basconi (24′ s.t. Pagliarini), Monserrat, Ciucani (31′ s.t. Marcaccio), Forò, Iori, Ercoli, Tassi (13′ s.t. Zira). A disp.. Amico, Tarulli, Cheddira, Merzoug. All.: Viti.

TERNA ARBITRALE: Fiorentino di Ercolano (Bianchi di Pesaro – Bruscantini di Macerata)

RETI: 47′ p.t. Calvaresi (rig.), 12′ s.t. Pierucci, 45′ s.t. Iori (rig.)

NOTE: ammoniti: Basconi, Forò, Monserrat, . Espulsi: Forò (doppio giallo al 17′ s.t.)

