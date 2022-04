Lube alla ricerca di certezze

in vista del ritorno contro l’Itas

«Più cinici nel chiudere i punti clou»

VOLLEY - Lunedì alle 18 i campioni d'Italia scenderanno in campo alla Blm Group Arena per gara 2 della semifinale dei playoff Scudetto. Il centrale Anzani: «Dobbiamo essere più consapevoli di quello che serve da parte nostra e più protagonisti rimanendo lucidi senza abbatterci. Noi ci crediamo»

La Lube si allena all’Eurosuole Forum di Civitanova in vista della trasferta di Pasquetta a Trento. La partenza è prevista domani, domenica 17 aprile, giorno di Pasqua. I biancorossi non cercano sorprese, ma vogliono rimettere a lucido le proprie certezze. Lunedì 18 aprile (alle 18), i campioni d’Italia scenderanno in campo alla Blm Group Arena contro in padroni di casa dell’Itas Trentino in gara2 della semifinale dei playoff Scudetto della SuperLega. A vincere l’esordio nella serie in tre set, giovedì scorso, è stato il collettivo gialloblù, più concreto e spietato nelle fasi topiche del confronto e abile nel gestire la battuta contro una Lube orfana di Juantorena, rimasto in panchina per un problema alla spalla e in dubbio per le sfide a caccia della finale. Carichi per le prestazioni con Perugia (in Champions League), Piacenza e Civitanova (ai playoff), i trentini hanno accolto con entusiasmo il premio di mvp dei quarti di finale assegnato allo schiacciatore Michieletto. Ora sta a Simon e compagni ripetere il ribaltone dello scorso anno, quando dopo il flop nel primo match i cucinieri disputarono tre incontri eccellenti staccando il pass per la finale. Nello scontro diretto vinto giovedì scorso in tre set all’Eurosuole Forum all’esordio nella serie di semifinale Scudetto, la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo con Sbertoli al palleggio e il modulo collaudato a tre schiacciatori (Kaziyski, Lavia e Michieletto), Lisinac e l’ex biancorosso Podrascanin al centro, Zenger libero.

«La ricetta per vincere? Giocare meglio. Non sarà semplice con rivali quadrati e ordinati nei fondamentali – afferma Simone Anzani, centrale della Lube -. Dobbiamo essere più cinici nel chiudere i punti clou. Loro sono in fiducia e anche se vanno sotto di molti punti, come nel secondo set con noi, hanno la concretezza per ribaltare le fasi avverse. Ciò che è successo sul servizio di Podrascanin fotografa la stagione, quando andiamo in difficoltà fatichiamo a uscirne. Abbiamo le capacità e le qualità per ribaltare il fattore campo e andare in finale. Dobbiamo essere più consapevoli di quello che serve da parte nostra e più protagonisti rimanendo lucidi senza abbatterci. Noi ci crediamo seppur al cospetto del team più in forma del momento». «Quello di gara1 è stato sicuramente un bell’exploit, ma anche nella scorsa edizione vincemmo quell’appuntamento in casa della Lube in semifinale per poi perdere la serie in quattro match senza più vedere palla – dichiara l’ex Marko Podrascanin, ora centrale dell’Itas Trentino -. Dobbiamo restare coi piedi ben piantati a terra, consci che gara2 sarà ancora più difficile. Vogliamo scrivere una storia differente dall’anno scorso e molto di questo tentativo passa dalla partita di Pasquetta alla Blm Group Arena».

