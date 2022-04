Gabriele Gabrielli ospite

Nell’ambito dei Colloqui Eum, mercoledì alle 17,30 la casa editrice dell’Università di Macerata presenta il libro “Allenarsi per il futuro. Sfide manageriali del XXI secolo”, a cura di Gabriele Gabrielli (Franco Angeli, 2021). Con il curatore, docente dell’Università Luiss “Guido Carli”, parteciperanno Luca De Benedictis, presidente Eum, e Lorenzo Bertolone, allievo della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”. L’incontro si terrà nella Sala Sbriccoli del Casb in Piazza Oberdan. La presentazione si tiene all’interno del seminario “People management. Tra talenti, misurazione delle performances e giustizia retributiva” organizzato dalla Scuola Leopardi.

«La performance dei lavoratori occupa da sempre un posto centrale nella prospettiva manageriale – spiega Unimc – Le imprese e i loro manager la osservano, la misurano, la valutano considerandola fattore di successo e redditività. Le variabili che la influenzano, d’altro canto, sono numerose e di diversa natura. Anche gli approcci e gli strumenti per gestirla possono essere differenti, così come le ricadute per le persone e per la gestione delle risorse umane. Una pratica, quella del performance management, che sollecita uno sguardo attento a coglierne le implicazioni multidisciplinari».

